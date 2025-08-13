La historia de 'Imperio' continúa con la ira de Osman y una orden secreta en el nuevo capítulo de hoy, en laSexta

La historia de 'Imperio' continúa con un nuevo capítulo de estreno hoy, en laSexta, a partir de las 22:45 horas con la princesa Sofía en busca de una falsa venganza y la furia de Osman descargando en una batalla épica.

Guerreros y guerreras otomanos continúan forjando un imperio de clanes nunca escrito. Tras el inicio de la trama de la mayor superproducción turca hasta el momento, llega una nueva entrega de 'Imperio', con Osman Bey (interpretado por Burak Özçivit) , Bala Hatun (interpretada por la actriz Özge Törer), la princesa Sofía y los diferentes parentescos que tendrán que lidiar con relaciones entre mentiras y traiciones para alcanzar el poder.

La nueva apuesta de laSexta para el prime time de los miércoles emite este miércoles 13 de agosto un nuevo episodio. La serie turca basa en hechos históricos, secuela de la aclamada 'Resurrección: Ertuğrul', está ambientada en el siglo XIII, durante el nacimiento de Osman Bey, hijo de Ertuğrul Gazi, como una nueva esperanza para su clan, y su lucha por forjar un nuevo mundo que se convertirá en el poderoso Imperio otomano.

Avance del capítulo 2 de 'Imperio'

Un terrible asesinato amenaza la paz entre el imperio bizantino y el clan turco. Osman huye para descubrir la verdad mientras es acusados injustamente del crimen por parte de los verdaderos asesinos, que duermen dentro del mismo castillo que la víctima.

Con su clan al borde de la guerra, una reliquia perdida y una antigua orden secreta entrando en juego, Osman se ve obligado a elegir entre el deber, la fe y su destino. Una revolución se avecina. El nuevo mundo está cada vez más cerca.