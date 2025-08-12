Todos los premios, nacionales e internacionales, que se ha llevado la serie 'Imperio'

La superproducción turca de Mehmet Bozdağ aterrizó en España en agosto de 2025, de la mano de laSexta y atresplayer. Estos son todos los premios que ha recibido hasta ahora la serie.

Desde 2019, Imperio sienta a millones de turcos frente al televisor para revisar la historia de Osman I, el fundador del Imperio Otomano. Pero no es una serie que se haya quedado dentro de sus fronteras: desde 2019 se emite también en muchos otros países, desde Albania hasta Túnez, pasando por Indonesia o Uzbekistán. En Reino Unido, se puede ver online subtitulada en abierto, y desde agosto de 2025, en España se puede ver en abierto, cada miércoles en laSexta, o en atresplayer, a disposición de cada espectador.

El éxito que ha cosechado Imperiose ha visto reflejado no sólo en el público, sino también en sus múltiples premios. Eso sí, su máximo ganador es su protagonista, Burak Özçivit, el más premiado de todos. La última en levantar un premio por su papel en Imperio ha sido la actriz que encarna a Bala Hatun, la joven Özge Törer, quien en 2024 levantó el galardón como estrella en ascenso otorgado por la revista turca Ayakli.

Burak Özçivit, el actor más premiado de 'Imperio'

En sólo dos años, el protagonista de Imperio, Burak Özçivit, ha levantado diez galardones por su interpretación de Osman I, el fundador de la dinastía otomana. Pero, además, Özçivit no ha levantado galardones únicamente dentro de las fronteras turcas, donde es toda una eminencia de la pequeña pantalla. Sí, en Turquía ha sido premiado por el Project Club de la Universidad de Estambul (Golden 61), por la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión turcos, por el público (en los Golden Palm Awards) o por la revista Ayakli; pero también ha sido galardonado en los premios de la Asociación de Protección del Consumidor de Eurasia o en los European Awards.

A los ocho premios recibidos por su papel en Imperio, se suma otro recibido en 2017 por su interpretación en Kara Sevda: amor eterno, una de las mejores series turcas de la historia, y otro en 2013, a mejor actor, en los premios de ELLE Style. Además, junto a Özge Törer, su compañera de elenco que interpreta a Bala Hatun, fue nominado a mejor pareja de la televisión.

2013 | Mejor actor | ELLE Style Awards

2017 | Premio especial del jurado | Seoul International Drama Awards

2020 | Mejor actor masculino del año | Golden 61 Awards de la Universidad de Estambul (Turquía)

de la Universidad de Estambul (Turquía) 2020 | Mejor actor masculino del año | Media Oscar : premios de la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión de Turquía

: premios de la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión de Turquía 2021 | Mejor actor masculino del año | Golden 61 Awards de la Universidad de Estambul (Turquía)

de la Universidad de Estambul (Turquía) 2021 | Mejor actor del año | Golden Palm Awards

2021 | Mejor actor | Quality Magazine Awards

2021 | Mejor actor del año | Eurasian Consumer Protection Association Award

2021 | Mejor actor | European Awards

2021 | Mejor actor | Ayakli Gazete TV Stars Awards

Desde 2016, tanto por sus papeles en Kara Sevda como en Imperio, ha estado nominado en varias ocasiones a mejor actor en los premios Pantenen Golden Butterfly y en los Turkey Youth Awards. El éxito de Özçivit traspasa fronteras y en la actualidad cuenta con más de 25 millones de seguidores en su perfil personal y profesional de Instagram.

El resto de premios a la serie 'Imperio'

2020 | Imperio | Mejor serie | Premios Internacionales de TV de Venecia

| Mejor serie | Premios Internacionales de TV de Venecia 2020 | Imperio | Mejor serie de TV del año | Golden Palm Awards

| Mejor serie de TV del año | Golden Palm Awards 2020 | Mehmet Bozdağ | Mejor productor del año | Golden Palm Awards

2020 | Özge Törer | Mejor actriz del año | Crystal Globe Awards

| Mejor actriz del año | Crystal Globe Awards 2020 | Aysen Gürler | Mejor actriz debutante del año | Crystal Globe Awards

2020 | Emel Dede | Mejor actor secundario del año | Crystal Globe Awards

2020 | Oğuz Kara | Mejor actor infantil del año | Crystal Globe Awards

2021 | Bozdağ Film | Mejor productora del año | Golden 61 Awards de la Universidad de Estambul (Turquía)

2021 | Imperio | Mejor serie del año | Golden 61 Awards de la Universidad de Estambul (Turquía)

| Mejor serie del año | Golden 61 Awards de la Universidad de Estambul (Turquía) 2021 | Imperio | Mejor serie de TV del año | Golden Palm Awards

| Mejor serie de TV del año | Golden Palm Awards 2021 | Yıldız Çağrı Atiksoy | Mejor actriz de una serie de TV del año | Golden Palm Awards

2021 | Imperio | Mejor serie de TV | Quality Magazine Awards

| Mejor serie de TV | Quality Magazine Awards 2021 | Imperio | Mejor serie de TV del año | Eurasian Consumer Protection Association Award

| Mejor serie de TV del año | Eurasian Consumer Protection Association Award 2021 | Özge Törer | Mejor actriz del año | Eurasian Consumer Protection Association Award

2021 | Emel Dede y Aysen Gürler | Mejores actores secundarios del año | Eurasian Consumer Protection Association Award

2021 | Imperio | Mejor serie de TV del año | European Awards

| Mejor serie de TV del año | European Awards 2021 | Mehmet Bozdağ | Mejor productor del año | European Awards

2021 | Imperio | Serie del año | Crystal Diamond Awards

| Serie del año | Crystal Diamond Awards 2021 | Mehmet Bozdağ | Crystal Diamond Awards

2021 | Imperio | Mejor serie de TV del año | Moon Life Awards

| Mejor serie de TV del año | Moon Life Awards 2021 | Mehmet Bozdağ | Mejor escritor de serie de TV | Ayakli Gazete TV Stars Awards

2021 | Nurettin Sönmez | Mejor actor secundario | Ayakli Gazete TV Stars Awards

2023 | Yıldız Çağrı Atiksoy | Mejor actriz del año | Golden 61 Awards de la Universidad de Estambul (Turquía)

2024 | Özge Törer | Estrella en ascenso del año | Ayakli Gazete TV Stars Awards

El productor de Imperio, Mehmet Bozdağ, también se ha llevado numerosos premios. Bozdağ, que comenzó escribiendo guiones para varios documentales, se estrenó en la producción de una serie histórica con Diriliş Ertuğrul (Resurrección: Ertuğrul, en castellano), extremadamente popular no sólo en Turquía, sino también en Pakistán.

Un año después de su estreno como productor de series históricas, sumó otra a su currículum: Yunus Emre: Aşkın Yolculuğu, la historia de un poeta sufí anatolio del siglo XIII. Como fundador y propietario de su productora Bozdağ Film, está detrás de Imperio desde 2019, aunque en 2021 también produjo una serie turco-uzbeca, Mendirman Jaloliddin (Soy Jaloliddin, en castellano), sobre la historia del último gobernante del imperio jorezmita.