Un ex de la F1 pide a Ferrari que repesquen a Carlos Sainz: "Recordemos lo bueno que era..."

Johnny Herbert, quien fuera piloto de la Fórmula 1, cree que la decisión más sensata para Ferrari sería prescindir de Lewis Hamilton y repescar a Carlos.

A Ferrari no le ha salido bien el cambio de Lewis Hamilton por Carlos Sainz. El inglés lo está pasando mal e incluso se está hablando de una retirada antes de tiempo. Sus resultados son muy pobres, lejos de Charles Leclerc. Algo que no ocurría cuando era el piloto español el que ocupaba ese asiento.

El expiloto Johnny Herbert, en declaraciones a 'Grosvenor Casinos', ha pedido a Ferrari que repesquen a Carlos de cara a la temporada que viene.

"En una entrevista con Carlos Sainz se le preguntaba si volvería a Ferrari, y él respondía afirmativamente. Carlos hizo un gran trabajo en la Scuderia y tenía bajo control a Leclerc", dice el que fuera comisario del Gran Circo.

Cree que Sainz todavía está en edad de hacer cosas grandes en la Fórmula 1: "Además todavía es joven. Sigue haciéndolo bien, aunque esté sufriendo un poco con el Williams. Pero recordamos claramente lo bueno que era cuando estaba en Ferrari".

Mal momento en Williams

Sainz acumula semanas de sufrimiento en Williams. Desde hace algunas carreras están lejos de los puntos. También con problemas de fiabilidad. La felicidad del comienzo de la temporada ha quedado atrás.

Pero en Williams el proyecto se basa en el curso que viene y las nuevas normas. Han puesto todos sus esfuerzos ahí. Pero Herbert cree que debería volver a Ferrari cuanto antes.