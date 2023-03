Después de Maui, en Hawai, y de Sicilia, en Italia, es el turno de Tailandia para ser el escenario de las historias que transcurren en los hoteles de la cadena de resorts de lujo llamada 'The White Lotus'. El creador de la serie de HBO Max Mike White ya había avanzado que la nueva entrega podía estar ambientada en Asia. "Algo loco como eso sería divertido", dijo en su momento.

Y añadió que le gustaría hacer algo relacionado con la espiritualidad oriental: "La primera temporada se centró en el dinero, la segunda en el sexo y creo que la tercera podría ser una mirada satírica y divertida a la muerte en la religión y la espiritualidad orientales... parece que podría ser un rico tapiz para hacer otra ronda en White Lotus".

¿Es posible el regreso de Jennifer Coolidge?

La nueva entrega contará, como viene siendo habitual, con un reparto renovado. En la segunda entrega únicamente repetía Jennifer Coolidge como Tanya McQuoid y su fugaz marido Greg, pero después del desenlace de la segunda temporada difícilmente podríamos volver a ver a la veterana actriz en el papel de la fantástica ver a la fantástica Tanya McQuoid. Aún así, White ha seguido diciendo que le encantaría volver a tener a Coolidge en el reparto y se nos ocurre una teoría sobre cómo podría repetir. Teniendo en cuenta que White se ha referido a la posibilidad de hablar sobre la muerte relacionada con la espiritualidad asiática. Se nos ocurre que Tanya podría volver en forma de espíritu desde el más allá aunque para cerrar asuntos pendientes como la venganza de su exmarido Greg (Jon Gries) y contando, por supuesto, con la ayuda de su secretaria Portia (Haley Lu Richardson).

Con sus playas de arena blanca, el agua transparente, el exotismo y la espiritualidad; Tailandia reúne todos los ingredientes para ser el destino perfecto de unas vacaciones de lujo de los exclusivos huéspedes de 'The White Lotus'. Todavía no sabemos cuál será la ubicación exacta del rodaje, pero si como en ocasiones anteriores la serie vuelve a utilizar un alojamiento de la cadena Four Seasons, la empresa cuenta con cuatro opciones en el país asiático, todas ellas igual de ostentosas: Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, Four Seasons Resort Chiang Mai, Four Seasons Resort Koh Samui y Four Seasons Bangkok.