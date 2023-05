El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) representa a 11.500 miembros que se encuentran en huelga desde hace dos semanas ante la falta de acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTPT). Los guionistas llevan todos estos días de huelga organizando protestas a las puertas de Netflix, Amazon, Paramount, Warner Bros. Discovery, Disney, Apple o NBC Universal, entre otros, y los primeros afectados han sido programas en directo como los 'late nights' de Jimmy Fallon o Stephen Colbert. Ahora, los creadores de varias series han anunciado probables retrasos si continúa la huelga.

Es el caso de 'Stranger Things', cuya última temporada está prevista para 2024, tal y como han explicado sus creadores los hermanos Duffer. En un tuit desde la cuenta de la serie han explicado que su método de trabajo implica que "la escritura no se detiene cuando comienza el rodaje". Por eso cuentan que no van a poder arrancar la producción mientras dure la huelga. "Esperamos que se llegue a un acuerdo justo pronto para que todos podamos volver al trabajo. Hasta entonces, cambio y fuera". Junto al mensaje han escrito uno de los hashtag de apoyo a la huelga "#wgastrong". No es la única serie de Netflix que se va a enfrentar a retrasos y parones de producción, de momento también se verán afectadas 'Big Mouth' o 'Cobra Kai'.

George R.R. Martin también ha confirmado que la sala de guionistas de la recién anunciada precuela de 'Juego de tronos' 'El caballero de los Siete Reinos: el caballero errante' está cerrada. "La sala de guionistas ha cerrada por el momento. Ira Parker y su increíble equipo de jóvenes talentos están en los piquetes", ha escrito Martin en su blog.

La segunda temporada de 'La casa del dragón' sin embargo sigue su producción tras el comienzo de rodaje el 11 de abril que "continuará en Londres y Gales". Tal y como ha explicado en el texto, "los guiones de los ocho episodios estaban terminados hace meses. Cada episodio ha pasado por cuatro o cinco borradores y numerosas rondas de revisiones. Los guionistas han hecho su trabajo, el resto está en manos de los directores, el reparo, el equipo y, por supuesto, los dragones". Sobre la huelga, el también guionista ha mostrado "su apoyo total, completo e inequívoco". Explica que "ningún escritor con sentido común quería esto, pero que los estudios, las cadenas y los 'streamers' no han dejado opción".

La huelga se ha cobrado su primera víctima con el despido por parte de HBO de David Simon, el creador de 'The Wire', tras unirse a la huelga. El escritor lo ha contado en Twitter con un vídeo en una de las protestas para explicar lo que estaba haciendo cuando HBO le llamó "para suspender elcontrato tras 25 años escribiendo televisión para ellos".

Qué reclaman los guionistas

La delicada situación del sector del 'streaming' con las compañías tratando de reducir costes como ya se ha visto en Disney, Warner Bros. o Netflix ha sido el principal impedimento para llegar a un acuerdo sobre la mejora de las condiciones de trabajo de los guionistas.

El sindicato reclama entre otras cosas un aumento salarial y un pago justo de los llamados 'residuals' que se cobran cuando la ficción se transmite por cualquier medio. Además, se pide una mayor transparencia de las plataformas acerca de las veces que los productos son vistos y que teniendo eso en cuenta se pague un porcentaje. Se exige también un mínimo de ente 6 y 12 guionistas por cada sala y que se garanticen al menos diez semanas de trabajo continuado. Otro punto problemático y que ni siquiera se llegó a tratar es la regulación del uso de la inteligencia artificial en la creación de guiones.

En el caso de la ficción las consecuencias de la huelga se notarán algo más tarde que en la televisión en directo o diarios como las telenovelas. En primavera y verano es cuando comienza el trabajo de guion para las series que se estrenan a partir de septiembre y es justo cuando ha comenzado el paro. En el caso del cine, los retrasos de los estrenos se notarán a partir del año que viene.

La última huelga del sector fue en 2007 con una duración de 100 días y hay expertos que en esta ocasión estiman que podría llegar incluso a los cuatro meses.

Muchos actores y actrices como Rob Lowe, Elizabeth Olsen o Amanda Seyfried están mostrando su apoyo a los guionistas que son quienes dan sentido a su trabajo. El actor Mandy Patinkin ('Homeland') lo ha ilustrado de manera muy gráfica con un vídeo que ha publicado en Twitter.