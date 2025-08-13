Imperio | La princesa Sofía secuestra a Aygül y provoca la ira de Osman: "Voy a convertir este castillo en una tumba. Es hora de cortar cabezas"

Para obligar a Osman a entregarse, la princesa Sofía ordena a sus hombres que secuestren a Aygül, hija de Dündar Bey. Sus secuaces llevan a la joven a palacio para presionar a Osman, que promete venganza.

Aygül, hija de Dündar Bey -y enamorada secretamente de Osman, a pesar de ser su prima-, es secuestrada por los secuaces de la princesa Sofía en el río mientras estaba con Burçin Hatun, quien fuera la prometida de Aybars.

Atada y humillada, es mostrada en lo alto de las murallas del castillo en el que se encuentra escondido Osman desde que regresó para buscar a los asesinos de su mejor amigo y convertirse, sin pretenderlo, en el sospechoso del asesinato de Yorgopolos.

Un emisario grita desde la plaza dirigiéndose al guerrero, mostrando poca compasión con Aygül: "Entrégate al comandante o la hija de Dündar Bey será decapitada". Aygül, con valentía, implora a Osman que no se rinda.

Osman, visiblemente afectado, se contiene gracias a sus guerreros, que le recuerdan que caer en la trampa significaría el fin de su plan para vengar a Aybars y luchar por el futuro de su clan, el de los Kayı.

Pero promete vengarse con sus hombres: "Voy a convertir este castillo en una tumba. Es hora de cortar cabezas. Convertiremos estas tierras en un infierno".

En el segundo capítulo de Imperio...

Tras la muerte del gobernador Yorgopolos, Osman se convierte en el principal sospechoso debido a las mentiras de la princesa Sofía, quien ve cómo se va cumpliendo su plan para romper la tregua con los turcos.

En el siguiente paso, ordena secuestrar a la hija de Dündar Bey. La paz está cada vez más lejos. Mientras tanto, las misteriosas mujeres que lo salvaron roban una reliquia sagrada. Sofía cree que Osman está detrás del robo y quiere seguirlo para recuperarla.

En su huida, Osman se encuentra con aliados que le revelan que Sofía actúa bajo las órdenes de una organización secreta. Guiado por Bala Hatun, Osman conoce a Sheikh Edebali, un líder espiritual vinculado al pasado de su padre.

Allí descubre que hay una causa más grande en juego: la posibilidad de crear un nuevo mundo justo y libre.