Los incendios centran la operación de la DGT por el puente de agosto: piden estar informados para evitar vías cortadas por el fuego

Este jueves a las 15.00 horas arranca una nueva operación especial salida por el puente del 15 de agosto. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé unos siete millones de desplazamientos por carretera en un momento en el que urge estar informados para evitar vías cortadas por incendios.

La operación finalizará este domingo por la noche y contará con diferentes controles, incluyendo los de velocidad y alcoholemia ya que este fin de semana coincide con varias fiestas patronales. Asimismo, la DGT ha recordado a los conductores que España se encuentra en un nivel de riesgo de incendios muy altos y que es fundamental estar permanentemente informados para evitar carreteras cortadas u otras zonas que puedan estar afectadas.

Una de las vías donde se prevén elevadas intensidades de circulación es la autopista AP-4 entre las provincias de Sevilla y Cádiz en sentido la capital gaditana, por lo que se habilitará arcén dinámico durante la tarde del jueves y la mañana del viernes. Es por este motivo que se recomienda a los camiones planificar sus desplazamientos por esa autopista y evitar si es posible la circulación en sentido creciente entre Dos Hermanas (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz).

Todo tipo de vías, algunas aéreas, vigilarán las carreteras durante estos días, como radares (fijos y móviles), cámaras, furgonetas camufladas y helicópteros y drones. Además, se instalarán carriles adicionales y reversibles en las zonas con mayor afluencia de conductores. Se estima que la mayor afluencia de desplazamientos se concentre entre la tarde de este jueves -entre las 16:00 y las 23:00 horas- y la mañana del viernes.

De su lado, el domingo 17 se espera que comience el retorno de aquellos que terminen sus días de descanso, con complicaciones previstas a partir de las 18:00 horas. Los graves incendios que están asolado el país podrían suponer retrasos y cortes de carreteras por lo que Tráfico insiste en la necesidad de que los conductores estén permanentemente informados sobre sus rutas.

Tanto la Guardia Civil de Tráfico como el resto de fuerzas de seguridad realizan cortes preventivos en las carreteras para que trabajen los medios de extinción y para proteger del fuego y del humo a los usuarios de las vías de acceso cercanas.

Asimismo, la DGT recomienda mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales de seguridad y de los agentes en carretera, y recalca no tratar, "bajo ninguna circunstancia", de cruzar si el fuego ha pasado de un lado de la carretera, porque el humo puede desorientarle e intoxicarle y causar colisiones con otros vehículos. Insisten también en que la mejor opción ante cualquier duda es llamar a Emergencias de innmediato.