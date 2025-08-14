Imperio (Capítulo 2) | Cómo las mujeres otomanas se convirtieron en guerreras para formar un imperio

Si te perdiste el segundo capítulo de 'Imperio' en directo o quieres recordar cada detalle de lo que pasó, pon atención al resumen de un capítulo en el que las mujeres marcarán un camino decisivo.

Un asesinato entre bizantinos y turcos marcaba el inicio de 'Imperio' durante su primer capítulo y la intriga quedaba especialmente abierta con la aparición de una misteriosa mujer que dejaba prendado a Osman.

Este miércoles laSexta emitía el segundo capítulo de 'Imperio' para terminar con la intriga de los fans de esta nueva serie turca que ya ha arrasado en 40 países. Si quieres saber qué ha pasado entre el clan de Osman y la furia de la princesa Sofía, en laSexta.com te contamos todos los detalles (¡eso sí! cuidado con los spoilers).

⚠️ ATENCIÓN: SPOILERS ⚠️

Resumen del capítulo 2 de 'Imperio'

Con Ertuğrul gravemente enfermo y retirado del mando, el liderazgo temporal recae en su hermano Dündar Bey. Mientras tanto, Osman comienza a destacar como un joven guerrero impulsivo y temerario, pero valiente, con un fuerte sentido de justicia.

Su camino se cruzará con enemigos poderosos, secretos antiguos y una misteriosa mujer que marcará su destino.

El asesinato de Yorgopolos desata el caos. Osman, inconsciente (tras su encuentro con las falsas monjas y el falso sacerdote), es dejado atrás por las mujeres y su grupo. Al despertar, se enfrenta a los guardias que creen que él es el asesino. Logra escapar tras derrotarlos y reunirse con sus hombres.

Sofía y Kalanoz simulan dolor por la muerte del gobernador, pero ya preparan su siguiente movimiento: culpar públicamente a Osman y romper el tratado de paz.

Sofía descubre que alguien se ha llevado la reliquia de su cámara y, furiosa, sospecha que Osman la robó. Sofía ordena el secuestro de Aygül Hatun, hija de Dündar, para forzar a Osman a entregarse. Lo acusan oficialmente del asesinato y declaran la guerra al clan Kayı.

Dündar, ignorante de la traición interna, intenta negociar, pero Sofía lo encarcela junto a su hija y otros líderes turcos. Osman logra infiltrarse disfrazado y rescatar a Aygül.

La tribu Kayı se prepara para el combate. Las mujeres del clan también se arman: "Somos mujeres turcas, luchamos junto a nuestros hombres".

Sofía convoca un tribunal para juzgar a Osman, pero en secreto planea dejarlo escapar para seguirlo y recuperar la reliquia. Osman, ayudado por sus hombres, escapa de las mazmorras con una herramienta oculta en su comida.

Ya libre, Osman se encuentra con su viejo amigo Konur Alp, quien le entrega un mapa del castillo. Juntos planean su próximo paso. En el bosque, capturan a Teokles, secuaz de Sofía, quien confiesa que Sofía fue quien orquestó el asesinato del gobernador.

Finalmente, se revela que la mente maestra tras Sofía es el Efendi Yannis, líder de una orden templaria secreta que ansía recuperar la reliquia sagrada.

Osman, guiado por la falsa monja, llega a conocer a Şeyh Edebali, líder espiritual y viejo amigo de su padre Ertuğrul. Allí, Bala Hatun revela su identidad completa.

Osman es invitado a unirse a su causa: crear un nuevo mundo justo y libre basado en los valores de su fe. Osman, inspirado por el legado de su padre, acepta, decidido a liderar una revolución espiritual y política.

'Imperio', la serie turca basada en hechos históricos

'Imperio' (conocida como 'Kuruluş: Osman' en Turquía) es la continuación de la exitosa serie 'Diriliş: Ertuğruly', que narra los inicios del Imperio Otomano a través de la vida de Osman Bey, el hijo menor de Ertuğrul Gazi, legendario líder de la tribu turca de los Kayı. Ambientada en el siglo XIII, en una Anatolia dividida entre las ambiciones del Imperio Bizantino y las amenazas mongolas, esta superproducción explora las tensiones políticas, las traiciones internas y el nacimiento de un nuevo imperio.