Imperio | La princesa Sofía jura venganza: "Osman, te voy a arrancar el corazón con los dientes"

La historia de 'Imperio' continúa. La princesa Sofía culpa a Osman de la muerte de Yorgopolos. Además, está convencida de que fue él quien robó la reliquia sagrada de su habitación, algo que la perturba hasta puntos insospechados.

Las gentes del castillo descubren el cadáver de Yorgopolos y la princesa Sofía, su mujer e instigadora de su asesinato, finge dolor y sorpresa ante la noticia.

Sin embargo, algo que de verdad le afecta profundamente es la desaparición de la reliquia sagrada que ella custodiaba en su habitación.

Al conocer su desaparición, culpa a Osman, a quien también señala como el asesino de su marido a pesar de saber que, al menos, esto último, no es cierto. Rodeada de su séquito, lanza una declaración cargada de odio: "Osman, te voy a arrancar el corazón con los dientes".

Helena, su compinche, la acompaña en la acusación, señalando a Osman como el último que estuvo con el gobernador. El guerrero fue quien encontró su cuerpo sin vida cuando fue arrojado por la ventana con Kalanoz.

En el segundo capítulo de Imperio...

Tras el asesinato de Yorgopolos, Osman queda atrapado en una red de sospechas, instigadas por la princesa Sofía y Kalanoz, los auténticos asesinos del gobernador. Ella lo acusa públicamente, rompe el tratado de paz y secuestra a Aygül, hija de Dündar Bey, para forzar su entrega.

Mientras tanto, las misteriosas mujeres disfrazadas de monjas logran robar una reliquia sagrada del castillo y Osman escapa de las mazmorras con la ayuda de sus aliados tras un breve pero intenso encuentro con ellas. Sofía, convencida de que él tiene la reliquia, planea seguirlo para recuperarla.

Osman se reúne con antiguos aliados y descubre que Sofía forma parte de una orden secreta liderada por el Efendi Yannis. En el bosque, captura a Teokles, quien revela que Sofía está detrás del asesinato.

Guiado por Bala Hatun, la mujer que lo salvó, Osman conoce al Sheikh Edebali, sabio y viejo amigo de su padre, quien lo invita a unirse a una causa mayor: construir un nuevo orden basado en justicia y fe.