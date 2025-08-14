Gonzalo Bernardos: "Lo que ha sucedido en España con los salarios es lo que ocurre cuando aplicas el neoliberalismo; hay que exportar"

El profesor de economía ha comparado la situación en España con la "estrategia que Alemania aplicó con los minijobs en 2005, que transformó su economía; aquí, en cambio, ha provocado que muchas familias vivan peor que sus padres, pese a contar con mayor formación", ha señalado.

En un debate en LaSexta, el profesor de economía Gonzalo Bernardos ha analizado la situación salarial en España y cómo, para muchas familias, llegar a fin de mes es cada vez más difícil. "Lo que ha pasado con los salarios en España es el resultado de aplicar políticas neoliberales: hay que exportar, y para exportar, vamos a tener salarios muy bajos". Y lo ha comparado con la "estrategia que Alemania utilizó con los minijobs en 2005, que transformó su economía, pero aquí ha llevado a que muchas familias vivan peor que sus padres, incluso teniendo más formación", ha señalado.

Bernardos ha apuntado que algunos factores están cambiando, como "un gobierno decidido a que los trabajadores cobren más" y "el aumento del proteccionismo frente al Sudeste Asiático, tras años de libre comercio que llevaron a muchas empresas a trasladarse allí". Sin embargo, ha advertido que "queda mucho camino por recorrer".

Entre ello ha resaltado la productividad, aunque ha subrayado que no hay que centrar el debate únicamente en el trabajador: "La productividad es responsabilidad tanto del trabajador como del empresario. El trabajador está hoy mucho mejor formado… ¿pero lo está el pequeño empresario? No".