¿Dónde ver la serie turca 'Imperio' si no puedes verla en laSexta en directo?

laSexta ha estrenado 'Imperio', una superproducción histórica que llega desde Turquía. Cada miércoles, un episodio nuevo sobre la historia de Osman, el fundador de la dinastía otomana.

"¡Por fin! Ya era hora". La alegría entre los espectadores era evidente. laSexta ha estrenado este mes de agosto 'Imperio', la serie que relata la fundación del Imperio Otomano centrada en el personaje clave de esta importante parte de la historia: Osman I. Se trata de una superproducción turca, con cerca de 200 capítulos distribuidos en seis temporadas en las que se mezcla la historia con acción y drama. Un combo infalible.

Los episodios de 'Imperio' se emiten en abierto en laSexta, los miércoles a las 22:45h, pero sabemos que no todo el mundo puede estar pendiente del televisor a esta hora. Si, por la razón que sea, no puedes disfrutar de la serie en directo, no te preocupes, porque hay opciones. 'Imperio' también está disponible en atresplayer: cada semana, en atresplayer, puedes ver no sólo el episodio de la semana, sino también el preestreno del siguiente capítulo. En la plataforma, como siempre, puedes verlo en cualquier momento.

'Imperio' sigue a 'Resurrección: Ertuğrul' y cuenta, 15 años después de la gran guerra, un nuevo conflicto. Con Ertuğrul, el líder del clan Kayi retirado y fuera de escena por una grave enfermedad, su hermano, Dündar Bey, toma las riendas, a pesar de que su carácter es diametralmente opuesto al de su predecesor. Sin embargo, el verdadero destino de la tribu parece llamar al joven Osman, sobrino del nuevo líder e hijo del primer Bey, como su gran guía. Pero sus enemigos y su espíritu temerario lo lanzan al centro de una intriga que podría encender de nuevo la chispa de la guerra en estas tierras.

Osman está interpretado por el actor y modelo turco Burak Özçivit, acompañado de la joven Özge Törer, que interpreta a Bala Hatun. De hecho, los dos protagonistas de 'Imperio' han enviado un cariñoso mensaje a sus fans españoles antes del estreno de la serie en laSexta.