Los actores y actrices de Hollywood se han unido a la huelga convocada por el Sindicato SAG-AFTRA después de las infructuosas negociaciones con la Alianza de Productores para firmar un nuevo convenio colectivo que incluya las principales reclamaciones de los intérpretes. Su lucha tiene además muchos puntos en común con la de los guionistas que ya llevan más de 12 semanas de parón, generando un retraso considerable en las producciones en marcha. Aún así, hay algunas series que van a lograr esquivar la huelga y te contamos por qué.

Las ficciones de HBO 'La casa del dragón', que rueda su segunda temporada; 'Industry', con la tercera entrega en marcha; y la precuela 'Dune: The Sisterhood' podrán continuar con su plan de rodaje porque las tres se graban en Reino Unido y están regidas por el convenio del sindicato británico Equity. A pesar de que Equity ha mostrado en una declaración conjunta su "solidaridad sin fisuras con SAG-AFTRA", las leyes británicas obligan a que los actores y actrices que trabajan bajo un convenio colectivo de Equity UK "se presenten a trabajar". Aunque no se impide, eso sí, que muestren su apoyo sí que podrían quedar desprotegidos ante un despido o una demanda por incumplimiento de contrato si se unen a la huelga.

La segunda temporada de 'La casa del dragón' mantiene en principio su estreno previsto para 2024, al librar primero la huelga de guionistas porque sus guiones estaban acabados antes del parón, tal y como explicó el propio George R.R. Martin; y después la huelga de actores debido a que se rueda fuera de Estados Unidos.

Otras dos series que, como hemos dichos, están en una situación parecida son 'Industry', sobre un grupo de brillantes aspirantes a tiburones del competitivo sector financiero de Londres y que, por tanto, también se rueda en Reino Unido; y la precuela de la película 'Dune' que se rueda en Bucarest. Emily Watson, Olivia Williams o Travis Fimmel son algunos de los miembros del reparto que continuarán trabajando mientras sus compañeros en Estado Unidos luchan por mejorar los derechos del sector.

Y a estas tres series se suma otro caso diferente, como el de la serie sobre la vida de Jesús 'El elegido' que se ha convertido en la primera producción en obtener una exención por parte del sindicato SAG-AFTRA para continuar con las dos semanas de rodaje que le quedaban. La solicitud del creador Dallas Jenkins ha sido atendida y desde la cuenta oficial de la serie en Twitter comunicaban que volvían al trabajo de grabación desde el lunes: "¡Grandes noticias! Acabamos de recibir la noticia del SAG de que nos han concedido una exención. Seguiremos rodando el lunes”.

Este tipo de permisos están previstos para los proyectos independientes que no tengan contrato con ninguna empresa de la Alianza de productores de Cine y Televisión. Así, aunque las tres primeras temporadas de 'The Chosen' se han vendido a CW, Netflix, Prime Video o Peacock, no es el caso de la cuarta que actualmente se está rodando. Además, la exención contempla que la productora independiente se vincule de forma retroactiva con las condiciones que se alcancen tras la huelga.