Jenna Ortega ha conquistado al público con su interpretación de Miércoles Addams y la serie dirigida por Tim Burton ha marcado un récord en su primera semana de estreno en Netflix. Según los datos que ha difundido la plataforma, 'Miércoles' ha alcanzado los 341,23 millones de horas de visionado y ha sido vista en 50 millones de hogares.

La serie sobre la hija mayor de Morticia y Gomez Addams está aún lejos de 'El juego del calamar' que sigue ostentando el récord con 571,8 millones de horas vistas en su semana de máxima audiencia. Los primeros puestos del top 10 lo completan '1899', con 87,9 millones de horas; 'The Crown' en el tercer puesto con la temporada 5 y 42,36 millones de horas vistas; 'Dead to me' T3 con 33,3 millones de horas vistas y 'Manifest' T4, con 21,6 millones de horas.

Los creadores tienen ideas para una segunda temporada

Con estos datos no sería de extrañar que Netflix anuncie la renovación de la serie para una segunda temporada. Tal y como termina la primera entrega, hay varias incógnitas que quedan abiertas y los creadores Alfred Gopuh y Miles Millar han pensado en cómo continuar la historia. Tal y como han contado a Variety, al escribir siempre plantean opciones para tres o cuatro temporadas. Esas historias no suelen ser cerradas si no que pueden evolucionar y cambiar en función de cómo acoja el público a la serie y a los personajes.

El principal cabo suelo, y ojo que vienen spoilers, es que el monstruo logra escapar en el último episodios. Además, Miércoles recibe un misterioso y amenazante mensaje en el teléfono nuevo que le ha regalado Xavier en son de paz y seguro que la joven no se va a quedar sin investigarlo. Sin embargo, no está muy claro que vaya a seguir usando el teléfono: "Nuestra idea es que tire el teléfono por la ventana", revela Millar. Por otro lado, la Academia Nevermore ha perdido a su directora tras la muerte de Weems. ¿Quién ocupará el puesto? ¿Podría ser Morticia Addams?

De lo que no hay lugar a dudas, tampoco para Gough y Millar, es del acierto de la elección de Jenna Ortega para interpretar a Miércoles. Después de ver a muchas candidatas, sintieron en cuanto la vieron por zoom que tenía que ser ella. A pesar de su gesto serio y de que prácticamente no pestañea su cara transmite la esencia del personaje, que además vive un gran cambio emocional en la temporada. "Tim comenta que ella es como una estrella del cine mudo. Su cara y sus ojos son una ventana al verdadero estado de Miércoles", asegura Millar. Ortega tiene en la serie varios duelos interpretativos en las escenas que comparte con la directora Weems (Gwendoline Christie), con su madre Morticia (Catherine Zeta Jones) o con la profesora Thronhill (Christina Ricci). Con presencia en el 95% de las escenas, la actriz debe además mantener su actitud mientras hace piragüismo, esgrima o tiro con arco... "Fue un maratón para ella", explica Millar que además asegura que "'Miércoles' ha sido una serie muy difícil de hacer".