La emisión lineal en Estados Unidos del episodio final de 'The last of us' coincidía con la gala de los Oscar, pero ni siquiera eso ha hecho mella en la carrera al éxito de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. El último capítulo contó con 8,2 millones de espectadores en la plataforma y en transmisiones lineales, según los datos facilitados por la compañía. Una cifra que supone un incremento de la audiencia del 74% con respecto a episodio de estreno que reunió a 4,7 de espectadores en EEUU. La audiencia media ha sido de 30,4 millones para los primeros seis episodios, mientras que el estreno se acerca ya a los 40 millones.

En Europa y América Latina, la serie basada en el videojuego de Naughty Dog también ha batido todos los récords mejorando la audiencia semana tras semana hasta convertirse en el título más visto, también en España. 'The last of us' se ve, en total, en 61 territorios de América y Europa.

La historia ambientada en un mundo destruido por el contagio de un hongo que convierte a los infectados en una especie de zombis ha conquistado a un gran número de público que va más a allá del universo del videojuego. En ese ambiente, Ellie es una joven inmune que debe ser trasladada a un hospital en el que se inventa la cura. La tarea de llevarla hasta allí correrá a cargo del buscavidas Joel, muy a su pesar. El viaje que inician cambia sus vidas para siempre. Aunque la fidelidad al videojuego ha sido uno de los principales atractivos, los episodios que mejores críticas han obtenido han sido los que se apartaban de la historia original para dar a conocer a nuevos personajes.

La temeraria decisión de Joel en el último episodio deja todas las posibilidades abiertas para la segunda temporada que fue confirmada por HBO tan solo dos semanas después del estreno. Habrá que esperar para saber cómo continúa el viaje de Joel y Ellie y si ella descubrirá la verdad de lo que sucedió en el hospital de los Luciérnagas.