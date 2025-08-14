El fuego devora y engulle Palacios de Jamuz (León): "Se está tragando todo el pueblo"

El contexto El incendio que asola Castilla y León ha calcinado ya más de 37.000 hectáreas y se ha convertido en el más grave desde que hay registros en España.

El incendio en Palacios de Jamuz, León, es descrito como un "horror" por los bomberos, quienes luchan contra unas llamas que han arrasado el pueblo. Las llamas, que se propagan rápidamente por las vigas de madera, han obligado al desalojo de los 90 vecinos censados. El fuego ya ha calcinado más de 37.000 hectáreas, convirtiéndose en el más grave del verano y el más extenso en la historia de España desde 1968. Además, ha causado la muerte de Jaime Aparicio, de 37 años, y mantiene a cinco personas hospitalizadas con heridas graves.

Tan solo se puede describir con la palabra "horror". Tan solo se puede calificar todo como lo hacen los propios Bomberos que están en Palacios de Jamuz, en León. En una de las zonas más afectadas por las llamas que asolan la comunidad. Unas que, dicen, "se están tragando todo el pueblo".

Porque la situación es crítica. Porque donde antes había hileras de casas ahora tan solo quedan llamas. El fuego se asoma donde estaban puertas y ventanas en un desastre que es casi imposible de evitar.

"Se está quemando todo el pueblo, prácticamente", cuentan los Bomberos sobre unas llamas que les tiene impactados por cómo se están propagando. "Por las vigas de madera. Somos 20 tíos, dos camiones... pero no podemos", cuentan.

Solo se escucha el chasquido de la madera al arder. Esas pequeñas explosiones por el fuego. Por unas llamas que han provocado el desalojo de los 90 vecinos censados antes de que el incendio llegara a sus puertas.

Más de 37.000 hectáreas quemadas

Todo va quedando calcinado, por unas llamas que ya han superado las 37.000 hectáreas. Por un fuego que es ya el más grave de todo el verano y el más extenso de la historia en España.

En concreto, los datos ofrecidos señalan que sería el peor que se ha vivido desde 1968, año en el que comienzan las estadísticas oficiales.

Segunda víctima mortal

Mientras, las llamas de León se han cobrado una nueva víctima. Se trata de Jaime Aparicio, un joven de 37 años que estaba en estado crítico tras sufrir quemaduras en más del 85% de su cuerpo. Era compañero de Abel, el otro voluntario fallecido.

Aparicio ha muerto esta madrugada en la Unidad de Quemados de Valladolid, a la que fue trasladado por la gravedad de las lesiones. En total, son cinco las personas que siguen ingresadas en el Hospital Universitario Río Hortega, con quemaduras y heridas de gravedad.

Tres de ellos en la Unidad de Quemados de referencia regional, los tres en estado crítico. Otros dos están en la UCI convencional, uno en estado crítico y otro con pronóstico grave.

El sexto herido, un varón de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17% de su cuerpo, fue trasladado ayer por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.