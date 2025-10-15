Victoria Beckham no habla de sus años en España ni de Mel B: Juan Sanguino analiza los cuatro temas que veta en su documental

El documental de Victoria Beckham parece que será descafeinado de lo que se esperaba. La 'Spice' ha vetado hablar de cuatro temas a los que, sin embargo, Juan Sanguino saca todo su 'jugo' en este vídeo.

En su repaso semanal a la actualidad de la prensa rosa, con el foco en la tensa despedida de Andy y Lucas, Juan Sanguino también habla sobre el documental de Victoria Beckham, del que se dice que la 'exSpice' habría vetado hasta cuatro temas.

El experto del corazón de Zapeando analiza en el vídeo sobre estas líneas cuáles son estos temas, empezando por los cuatro años que vivió en España mientras su marido, David Beckham, jugaba en el Real Madrid.

Sanguino recuerda que en esos primeros meses en los que Victoria vivió en Londres, David "se dio a la noche madrileña", cumpleaños de Ronaldo incluido.

Además, está el escándalo de Rebecca Loos, la niñera de los Beckham, que aseguró haber tenido una aventura con el exfutbolista. Un tema que el documental de David Beckham abordó por encima, pero que Victoria ha vetado por completo. Juan, sin embargo, lo que le da pena es que no se hable de Nuria Bermúdez.

Otro tema del que la Spice 'pija' no quiere hablar es del enfrentamiento con su hijo Brooklyn desde su boda con Nicola Peltz. Lo que sí aparecen son fotos de Brooklyn con su madre cuando era pequeño, lo que según Sanguino tendría como objetivo que si "lo ve el muchacho, se le ablande el corazón y llame a la madre".

Otro asunto peliagudo del que no se habla en el documental de Victoria es la falta de relación con otra Spice Girl, Mel B, de la que, según Sanguino, le molestó que le dijera que no olvidara de dónde venía su éxito. De hecho, señala que Mel B fue la única que no estuvo en la presentación del documental de Victoria, mientras que Victoria fue la única que no fue a la boda de Mel B.

El último tema por el que tampoco ha pasado es el patrimonio de los Beckham, que les sitúa entre los más ricos del Reino Unido. La teoría de Juan es que el documental de Victoria pretende ser una "historia de superación" como diseñadora, y el relato "se desmonta si alguien menciona el detalle de que tienen unos ahorros de 700 millones de euros".

