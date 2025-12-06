Ahora
El surrealista viral del mapache que se coló en una licorería y apareció desmayado en el baño

Un mapache desata el caos en una licorería de Virginia, destrozando botellas y bebiendo de ellas hasta quedar desmayado en el baño.

Un mapache ha vandalizado una licorería y ha aparecido desmayado en el baño. "Se han reído de mí en redacción, pero la noticia ocupa todas las portadas", bromea la colaboradora Alba Sánchez, que presenta el surrealista caso.

Ha pasado en Virginia, Estados Unidos. Allí, el encargado entró en la tienda como cada mañana y se encontró varias botellas de licor tiradas en el suelo. Al llegar al baño descubrió que el responsable era un mapache.

"No solo destrozó el local, también bebió de varias botellas, lo que hizo que se quedara en el baño tirado", detalla Alba, a lo que Alfonso Arús añade: "Llámale tonto".

