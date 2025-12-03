Isabel Forner explica en vídeo por qué prefiere que la entierren: "Imagínate que la ciencia avanza y no hay de dónde recuperarte"

Una pareja se ha encontrado con que las encimeras de su nuevo piso eran en realidad lápidas reutilizadas. Esto lleva a los zapeadores a debatir sobre si prefieren ser enterrados o cremados. Sus argumentos, en este vídeo.

Una pareja ha compartido en redes sociales lo que se ha encontrado al quitar las encimeras antiguas de su piso recién comprado, que no resultaron ser otra cosa que lápidas reutilizadas.

"¿Economía circular?", se pregunta Maya Pixelskaya, mientras que Nacho García prefiere no saber "de dónde han sacado la madera de pino para los armarios".

"Está guay ver que una lápida ha sido usada de encimera y que ponga 'nunca te olvidaremos'", ironiza Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas.

Este vídeo viral incita el debate en Zapeando sobre cremación o enterramiento, donde Maya se posiciona sobre lo primero e Isabel Forner prefiere que la entierren: "Imagínate que la ciencia avanza y luego no hay de dónde recuperarte", comenta la zapeadora.

"Después de unas décadas te sacan de la tumba y te meten en el osario, te va a dar igual", le responde Maya. Isabel, por su parte, recuerda que, durante el entierro de su abuela, "sacaron a mi bisabuelo y estaba entero y lo pusieron de pie".

