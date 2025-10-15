Juan Sanguino desvela la "crisistunidad" que sería el origen del mal rollo entre Andy y Lucas: "Andy pasó a ser un empleado"

Juan Sanguino analiza en este vídeo los detalles de la separación de Andy y Lucas y desvela que podría venirse 'shakirazo' de Andy en una de las canciones de su primer disco en solitario.

Juan Sanguino analiza en Zapeando los detalles de lo que Quique Peinado ha bautizado como el "Andy y Lucas Gate", avivado por las imágenes del último concierto de la historia del dúo en el que se les vio mantener la distancia tanto literal como metafóricamente.

Solo unas horas más tarde, Andy anunciaba que iniciaba su carrera en solitario y retuiteaba mensajes de fans muy críticos con Lucas.

¿Pero qué hay detrás de todo este mal rollo? Sanguino, que se confiesa del 'team Andy' porque "siempre me ha parecido super sexy", explica en el vídeo sobre estas líneas que "Lucas era el dueño de la marca Andy y Lucas".

Aunque en un principio ambos cantantes registraron la empresa al 50%, Sanguino desvela que en un momento dado "Andy iba mal de pasta y Lucas vio una crisistunidad".

A partir de ese momento "Andy pasó a ser un empleado de Andy y Lucas", lo que "generó un poco de tensión entre ellos" al ser Lucas el que decidía "dónde cantaban, cuándo y por cuánto dinero".

Una cuestión de las marcas en los grupos que, señala, también se ve en 'Ella Baila Sola' o 'La Oreja de Van Gogh', donde Amaia Montero "estaba ganando dinero gratis", mientras Leire Martínez "era una asalariada".

Los rumores dicen que se viene 'shakirazo' en el próximo disco de Andy con dedicatoria a Lucas y Sanguino explica que hay una canción que se llama 'Marioneta' y que parte de la letra dice "quédate con tu nuevo disco y olvídate de mí".

