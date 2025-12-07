El divertido comentario de Juan y Medio a su invitada : "Acompáñame que te vas a la puñetera calle"

En Aruser@s muestran la graciosa 'pullita' que le dedica el presentador almeriense a una de las invitadas a su programa 'La tarde, aquí y ahora'.

Como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, Juan y Medio quiere sorprender a su invitada al programa 'La tarde aqui y ahora' reproduciendo la canción que él mismo ha elegido especialmente para ella. Sin embargo, la reacción de la señora no es exactamente la que el presentador espera.

Lejos de emocionarse, la yaya escucha unos segundos del tema y, con total naturalidad, lanza un comentario que descoloca por completo al popular presentador: "Me gustan con más ritmo", asegura la señora, dejando sin palabras al almeriense y provocando las carcajadas del público.

Entre risas, el presentador no tarde en responder con su clásico humor: "Acompáñame, que te vas a la puñetera calle". Un divertido intercambio que ya se suma a la larga lista de momentos espontáneos y humorísticos de Juan y Medio.

