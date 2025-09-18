Victoria Beckham se abre como nunca en su documental junto a David Beckham: "Me veían como una estirada que no sonreía"

"Estaríamos orgullosos de ti hasta por un sándwich", afirma David Beckham a su esposa en este tráiler de su documental, donde Victoria Beckham contesta emocionada: "Sinceramente, seguro no me saldría bien".

Netflix ha estrenado el tráiler oficial del documental de Victoria Beckham, cuyos primeros tres episodios se estrenarán el próximo 9 de octubre. "Las Spice Girls me hicieron aceptarme como era", explica Victoria en el vídeo, donde destaca que, "de repente, se acabó".

Además, la actual diseñadora confiesa que la "moda" fue su "salida creativa". "Me veían como una estirada que nunca sonreía, pero sí que sonrío", afirma la artista, que reflexiona: "La gente pensaba que era cantante y mi marido futbolista, pero ha costado mucho llegar hasta aquí".

Victoria Beckham asegura que sufrió "pérdidas millonarias". "Me entró el pánico", reconoce, por su parte, David Beckham, que dedica unas bonitas palabras a su mujer: "Estaríamos orgullosos de ti hasta por hacer un sándwich". "Sinceramente, seguro no me saldría bien", admite, por su lado, la diseñadora emocionada mientras su marido no puede evitar reírse.

Tras ver el tráiler, Alfonso Arús destaca que la pareja le gusta. "Creo que vemos a una Victoria algo más desconocida", asegura Tatiana Arús en el plató, donde el presentador afirma que "la gente tiene una imagen que es la que proyecta": "Si no sonríes nunca y parece que todo te importe un rábano, es lo que la gente percibe de ti". "En ocasiones hay la duda de si es así de estirada o si es tímida, y yo, en el caso de Victoria, tímida no la veo", asegura Alfonso Arús.