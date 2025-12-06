Ahora
El vídeo de la reacción viral de un bebé al ver la nieve por primera vez

El pequeño que protagoniza este vídeo viral nunca antes había visto nevar, por eso está completamente alucinado viendo caer los copos del cielo y el suelo cubierto de una capa blanca.

Este bebé no da crédito a lo que está viendo y tiene los ojos completamente desencajados mientras observa con la boca abierta de asombro cómo ha nevado.

Como vemos en el viral sobre esta noticia, el pequeño llega a la cocina, donde su madre espera para grabar su reacción, y de pronto, observa desde la ventana, como los copos caen del cielo y el jardín se ha cubierto de una capa blanca.

Los colaboradores de Aruser@s se emocionan al ver la expresión del chiquitín de la casa. "Creo que se estará preguntando qué hace el perro fuera", ríe Alfonso Arús.

