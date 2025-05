El motivo de ruptura entre Romeo y Brooklyn Beckham: "Los hermanos han compartido la misma chica"

"Esto puede ser muy jugoso", destaca Alfonso Arús tras conocer que han salido a la luz "los motivos de distanciamiento entre la familia Beckham". Y es que Tatiana Arús explica que "ha llamado mucho la atención la ausencia de Brooklyn, el primogénito, en los actos de celebración del cumpleaños de David Beckham.

Según explica la colaboradora de Aruser@s, "la actual pareja de Romeo Beckham, DJ Kim Turnbull, habría tenido un romance anterior con Brooklyn". "Es decir, que los hermanos han compartido a la misma chica", destaca Alfonso Arús.

Tatiana Arús destaca que "esto no estaría sentado nada bien a Brooklyn, que habría pedido reunirse con sus padres antes de la celebración del 50 cumpleaños en Notting Hill". Al no producirse esta reunión, el mayor de los hijos de David y Victoria Beckham habría decidido no acudir al cumpleaños de su padre.

Angie Cárdenas se pregunta si "normalmente a los hermanos les gusta la misma mujer" ya que afirma que "no suelen tener gustos similares". "Depende de los hermanos", destaca Alfonso Arús, que se pregunta si con David "no ha salido".