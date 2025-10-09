Alfonso Arús, de la presentación del documental de Victoria Beckham: "Es igual que lo de Mar Flores, ¡falta el hijo!"

La familia Beckham ha acompañado a Victoria en el estreno de su documental, donde también han aparecido la mayoría de Spice Girl. Sin embargo, su hijo mayor, Brooklyn sigue sin aparecer en eventos familiares.

Victoria Beckham es noticia tras la presentación de su documental, a la que acudió con tres de sus hijos: Romeo, Harper y Cruz. Sin embargo, su hijo mayor, Brooklyn, y su mujer, Nicola Peltz, sigue sin aparecer en eventos familiares, demostrando que continúa su ruptura familiar. Las que sí han asistido han sido parte de las Spice Girl. En concreto, Geri Halliwell, Emma Barton y Mel C.

"¿Os dais cuenta que el tema de Victoria Beckham es parecido al de Mar Flores?", reflexiona Alfonso Arús en el plató, donde destaca que "la noticia siempre es la ausencia del hijo". Y es que Tatiana Arús destaca que Brooklyn "ha abierto un restaurante apoyado económicamente por los padres de su mujer".

Por otro lado, el presentador de Aruser@s afirma que ha visto un estudio que asegura que el rostro de David Beckham ha cambiado: "Concluye que los ojos los tiene cada vez más pequeños y achinados y que tiene los pómulos más pronunciados".

"Además, es que está empequeñeciendo, el hijo le saca una cabeza", destaca Alfonso Arús, que detalla que esto último no lo dice el estudio sino él. "Lo de Romeo con Beckham es lo del emérito con Felipe", destaca el presentador sobre la diferencia de altura.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.