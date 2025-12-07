La extraña decoración navideña viral que ha desatado la risa en Aruser@s: "¿Qué ocurre con la cola?"

"Qué vergüenza, pensaba que era un reloj marcando la hora", exclama Rocío Cano, al ver la curiosa decoración navideña de una ciudad.

Los adornos navideños y las luces han llegado para adornar nuestras calles. Algunas más llamativas que otras; lo que está claro es que nunca dejan indiferentes a nadie.

Sin embargo, una joven ha grabado el curioso desfile de muñecos con luces que han colocado en su ciudad y los internautas no han podido comentar el vídeo. Y es que, como se ve en el viral sobre estas líneas, han decidido colocar unos renos a los que se les mueve e ilumina la cola mientras pasas. Un gesto que ha creado confusión y risas a partes equiparables.

Desde el plató de Aruser@s lo tiene claro, el vídeo "muestra lo que es". "Muchos dicen que ha sido un auténtico fiasco", bromea Alba Sánchez.

