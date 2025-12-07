Ahora

Aruser@s Weekend

La extraña decoración navideña viral que ha desatado la risa en Aruser@s: "¿Qué ocurre con la cola?"

"Qué vergüenza, pensaba que era un reloj marcando la hora", exclama Rocío Cano, al ver la curiosa decoración navideña de una ciudad.

La extrañas luces navideñas virales que sorprenden en Aruser@s: "¿Qué ocurre con la cola?"

Los adornos navideños y las luces han llegado para adornar nuestras calles. Algunas más llamativas que otras; lo que está claro es que nunca dejan indiferentes a nadie.

Sin embargo, una joven ha grabado el curioso desfile de muñecos con luces que han colocado en su ciudad y los internautas no han podido comentar el vídeo. Y es que, como se ve en el viral sobre estas líneas, han decidido colocar unos renos a los que se les mueve e ilumina la cola mientras pasas. Un gesto que ha creado confusión y risas a partes equiparables.

Desde el plató de Aruser@s lo tiene claro, el vídeo "muestra lo que es". "Muchos dicen que ha sido un auténtico fiasco", bromea Alba Sánchez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes
  2. Sánchez reconoce un "error en cuanto a la velocidad" para tratar las denuncias contra Salazar
  3. Sánchez y Feijóo se enzarzan en el aniversario de la Constitución: "Los que dicen que España camina en una dictadura son los que la apoyan"
  4. Detenido tras el hallazgo del cadáver de una joven en una vivienda de El Viso del Alcor (Sevilla): se investiga como posible crimen machista
  5. Radiografía de los mensajes de la DANA: mientras Mazón no respondía, los valencianos estaban "sumergidos"
  6. Prisión provisional y sin fianza para la madre del menor de cuatro años y su pareja por el crimen de Garrucha