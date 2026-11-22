"La gestión de Puente al frente del sistema ferroviario ha sido buena. Ha sido muy buen ministros de Transportes y muy buen ministro en situaciones críticas", apunta en Salvados.

Pedro Sánchez cree que Óscar Puente fue "un buen ministro de Transportes". El presidente del Gobierno reconoce en Salvados con Gonzo que tuvo dudas sobre la dimisión de Puente tras el accidente de Urda. Una dimisión que el ministro presentó al rendir cuentas por el choque mortal y que después se conoció que pilló por sorpresa al líder socialista.

"La gestión de Puente al frente del sistema ferroviario ha sido buena. Ha sido muy buen ministro de Transportes y muy buen ministro en situaciones críticas", apunta. El presidente reconoce que tuvo "sus dudas" sobre la dimisión de Puente.

"Hizo lo correcto al hacerlo después de aprobar las ayudas para los familiares de las víctimas y los heridos; rendir cuentas ante los medios de comunicación y ante las Cortes Generales; plantear soluciones a esta quiebra de confianza que, por desgracia, hemos sufrido en la linea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y, posteriormente, asumir las responsabilidades políticas", afirma.

Además, el presidente del Gobierno no ve que la falta de presupuesto haya sido una de las razones de los accidentes de Urda y Adamuz después de que el exministro apuntara a que no tenía suficiente inversión para mejorar el sistema ferroviario. "Después de esto cualquier inversión es insuficiente", afirma Sánchez, que pone de manifiesto que su inversión ha sido la mayor, "multiplicada por 20 en la línea de AVE Madrid-Sevilla".

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