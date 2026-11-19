El presidente del Gobierno ha sacado este dato, el cual Feijóo no da veracidad: "Los verificadores van a tener trabajo con usted. Ha caído la oferta 400.000 viviendas".

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado un tenso rifirrafe por la vivienda en la que el presidente del Gobierno ha edfendido la ley de vivienda mientras que el 'popular' cuestionaba su eficacia.

El líder del Ejecutivo, que ha sido interrumpido por Feijóo, ha explicado que se aumentado la prolongación y duración de los alquileres en los que se ha aplicado la ley y ha bajado la oferta, como ha ocurrido en el caso de Barcelona.

"No porque haya menos viviendas en alquiler, sino porque los contratos son mucho más estables", ha mencionado Sánchez. "¿Y los inquilinos que no tienen vivienda ni contrato qué hacen?", le ha replicado Feijóo.

Tras este intercambio, el presidente del Gobierno ha señalado a Feijóo que el PP ha votado "en contra de regular los apartamentos turísticos, de empoderar a las comunidades de vecinos a regular los apartamentos turísticos, de obligar a pagar el IVA, de sacar de las plataformas digitales a 110.000 pisos turísticos que eran ilegales o de eliminar la Golden Visa".

"Desde la aprobación de la ley, le doy el dato. De la ley estatal de vivienda han sido 480.000 pisos más en alquiler. Ese es el dato, señor Feijóó", ha dicho Sánchez. No obstante, el 'popular' no se ha creído ese dato: "Señor Sánchez, los verificadores van a tener trabajo con usted. Ha caído la oferta 400.000 viviendas y usted dice lo contrario y le da igual".

En este punto, Sánchez ha aclarado que Feijóo tiene parte de razón ya que "al haber una prolongación y una estabilidad en los contratos de alquiler evidentemente hay menos oferta de alquiler": "Pero eso no significa que no esté funcionando la ley estatal. Al contrario, está dando horizonte de estabilidad a los inquilinos".

"¿Usted se refiere a un decreto que lleva 30 días en vigor?", le ha espetado Feijóo. "Un alquiler de 1.320 euros al mes se ahorra 110 euros. El inquilino se ahorraría una mensualidad completa en 12 meses, en un año. Y, por supuesto, el propietario le compensa sobradamente con el ahorro en el impuesto de la renta de las personas físicas. Esto es precisamente unir a los pequeños propietarios con los inquilinos e ir contra los fondos buitre", ha proseguido Sánchez.

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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