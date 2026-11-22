El presidente del Gobierno se ríe ante las declaraciones del líder de Junts en 'El Mundo' de hace unos días y acusa al PP de comprarle el discurso cuando le conviene. "No deja de ser curioso que den credibilidad a quien se le han negado cuando las ha interesado", espeta.

Pedro Sánchez no se toma en serio las declaraciones de Carles Puigdemont hace unos días. El líder socialista se muestra sorprendido en Salvados con que el líder de Junts, socio de su legislatura que se negó a apoyar los decretos de vivienda que llevaron al adelanto electoral, que aseguró en una entrevista en 'El Mundo' que es "amoral" y tiene "una ambición desmedida".

Apelativos que Alberto Núñez Feijóo utilizó para abrir el cara a cara del pasado jueves. "Una declaración de principios", dice Sánchez al volver a ver las palabras del candidato del PP tan solo doces horas después de haber protagonizado el debate.

"Me sorprendió, me pareció un poco exótica", señala entre risas sobre la entrevista de Puigdemont. "No sé, me parece todo un poco raro, además en 'El Mundo", afirma.

Sánchez, además, acusa al PP de comprar las palabras de Puigdemont. "No deja de ser curioso que den credibilidad a quien se le han negado cuando las ha interesado", espeta. "Pero cuando dice algo es: palabra de dios", agrega.

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts sacó pecho hace unos días de los logros conseguidos en esta legislatura gracias a los acuerdos que alcanzaron con el Gobierno de Sánchez: "Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España".

Puigdemont explicaba que los socialistas llamaron a su puerta para negociar el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez y que quisieron probar hasta qué punto llegaba "su ambición por el poder y su cinismo" porque, según él, les habían dicho de todo en la anterior legislatura. "Palabra de dios", asegura.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido