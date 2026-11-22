El presidente del Gobierno habla con Gonzo en Salvados de su prácticamente nula relación con el líder del PP. "No somos personas que conectemos en lo personal", reconoce.

Pedro Sánchez no tiene reparo en reconocer que le separa un mundo de Alberto Núñez Feijóo. Doce horas después de su cara a cara del pasado jueves, muy criticado por su actuación pasiva ante las críticas y acusaciones del líder del PP, el presidente del Gobierno analiza la figura del 'popular' en Salvados.

"No somos personas que conectemos en lo personal", reconoce Sánchez a Gonzo tras ver esos minutos previos al debate en los que ni se miraron a la cara. Para el socialista, "Feijóo es una persona de otra época, desacoplado a la España del siglo XXI".

Así, pone de manifiesto que él y su partido se plantean derogar normativas como "la ley de muerte digna, algo que nos ha costado muchísimo".

Sánchez, además, bromea con la idea de que Feijóo no tenga su número de teléfono. "Puede ser que no tenga min número, creo que sí lo tiene, pero yo siempre cambio de número por criterios de seguridad", cuenta, a la vez que acusa al PP de lanzar bulos constantes con respecto a su móvil y los hackeos.

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