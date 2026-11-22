El presidente del Gobierno intenta no mojarse en Salvados sobre la situación judicial del expresidente pero insiste en que le cree y que contaba con él para la campaña electoral. "Lo último que quiere es tener esas joyas", asegura.

Pedro Sánchez tiene clara la inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, donde ha sido imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.

El líder socialista reconoce a Gonzo que contaba con él para la campaña electoral de este 29N, pero que ha sido el propio Zapatero el que ha decidido no hacer apariciones públicas pese a que le sigue aconsejando. Sánchez no se moja, además, con respecto a las famosas joyas que atesora el expresidente y que son la parte más llamativa de la investigación en el caso de corrupción.

"Conozco bien a Zapatero y sé bien que lo último que quiere José Luis es tener esas joyas", dice el candidato socilista en Salvados ante la sorpresa de Gonzo, que le replica que "no es lo que quiera ahora" sino que no debería tenerlas.

"Al final muy probablemente (Zapatero) esté muy arrepentido de ello (de quedárselas)", asegura Sánchez, que además hace hincapié en que la Justicia tendrá que dirimir la gravedad de las acciones del expresidente. "Yo le creo", dice sin cortapisas a la vez que le define como "un activo de partido".

Zapatero sostiene que las joyas incautadas en su caja fuerte -tasadas en torno a 1,3 millones de euros- fueron un obsequio personal del rey Abdalá de Arabia Saudí mientras que está siendo investigado para determinar su origen, antigüedad y valor real.

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