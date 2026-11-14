Del accidente de Urda a la vivienda y la inmigración: diferencias y similitudes de esta campaña electoral con la de 2023

Los detalles La vivienda, al igual que hace tres años, vuelve a estar en el foco ahora. Asimismo, la inmigración vuelve a ser en esta campaña la bandera de Vox. Sin embargo, hay temas que han cambiado.

En la campaña del 29N, la vivienda vuelve a ser un tema central. Pedro Sánchez, quien en 2023 prometió construir 183.000 viviendas públicas, ahora enfatiza la necesidad de más viviendas protegidas. El PP, por su parte, propone construir un millón de viviendas y mantiene su postura contra la okupación, designando a Xavi García Albiol para liderar una ley antiokupación. A la izquierda, Ada Colau critica al PSOE por no cumplir sus promesas en vivienda. Vox sigue centrado en la inmigración, normalizando su discurso sobre deportaciones. El PP también aborda la inmigración irregular en su agenda. Mientras tanto, la amnistía ha perdido protagonismo frente a nuevos temas como el accidente de Urda.

Si retrocedemos a 2023 y comparamos aquella campaña con la actual, la del 29N, la vivienda vuelve a estar en el foco. "Queremos construir 183.000 viviendas públicas", declaró Pedro Sánchez hace tres años, mientras que ahora ha expresado que tienen que "construir más vivienda protegida".

Por su parte, en el PP ahora le dan más peso al ladrillo. "Vamos a hacer un millón de viviendas porque España necesita casas, no excusas", ha asegurado el líder del Partido Popular, donde no abandonan su discurso contra la okupación, designando incluso a su propio encargado. "Quiero que Xavi --García Albiol-- sea el ponente de la ley antiokupación, para que lo que funciona en Badalona pueda funcionar en toda España", ha manifestado Feijóo.

Mientras, a la izquierda del PSOE los reproches también siguen siendo los mismos. "Yo creo que este tema es muy importante y convendrás conmigo en que la ley de vivienda ha llegado tarde y ha llegado muy recortada", criticó Yolanda Díaz en 2023. Ahora, Ada Colau ha señalado que el PSOE "lleva mucho tiempo diciendo que va a hacer cosas en vivienda, pero no las hace".

Y siguiendo con las similitudes, la inmigración vuelve a ser la bandera de Vox, donde Abascal pide la "deportación de los delincuentes, de los violadores, de los asesinos y de los ladrones". Así, han logrado normalizar su discurso, ya que, en la actualidad, "la percepción de la ciudadanía de que la inmigración es algo problemático es mayor que hace tres años", tal y como subraya Ignacio Jurado, politólogo del CSIC.

Precisamente, esto es algo que también ha incorporado el PP. "España es el país donde hay más inmigración irregular desde hace unos años", afirmó Feijóo en su entrevista con Jordi Wild.

Atrás quedan algunos asuntos que en 2023 eran de primer orden, como la amnistía. Para este 29N hay nuevas preocupaciones, como el accidente de Urda. "Hemos asumido la responsabilidad política con la dimisión de un gran político como es Óscar Puente", aseveró Pedro Sánchez, quien hace una lectura muy distinta de la de la oposición sobre lo ocurrido.

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