El presidente del Gobierno reconoce en Salvados que no pensó en ningún momento concreto del cara a cara con Alberto Núñez Feijóo cuando se fue a dormir. "Fue muy previsible", dice.

Pedro Sánchez está seguro de que se llevó "de largo" el debate frente al candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo. El líder socialista se sienta en Salvados 10 años después de su anterior visita y reconoce ante Gonzo que no pensé en nada concreto antes de irse a dormir después del polémico debate.

Doce horas después del mismo, el pasado viernes por la mañana y sin haber pasado aún la resaca, el presidente del Gobierno y candidato socialista se muestra indiferente ante un cara a cara que para la opinión pública él perdió.

"Llegué a la una a Moncloa, estuve cenando algo, estuve viendo las tertulias del postdebate y a la una y media, dos, me fui a la cama", detalla. "Hoy me he levantado a las siete, he dormido cinco horas. Las he dormido del tirón, suelo dormir bien, duermo poco, pero lo que duermo lo duermo bien, afortunadamente", reconoce.

"No se me vino ningún momento del debate a la cabeza en ese momento de irme a la cama", dice sin más miramientos. "Fue muy previsible", asegura sin mostrar ninguna preocupación al respecto de si su actuación fue la más acertada o no.

Sánchez apela ante Gonzo a su experiencia en debates tras presentarse ya a seis elecciones generales. "Me fui a la cama con la satisfacción de haber cumplido con mi objetivo que me había marcado para este debate", confiesa.

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