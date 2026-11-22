El presidente del Gobierno hace hincapié en Salvados en "la deshumanización" a la que le ha sometido la oposición y critica que los medios no salgan "en tromba a condenarlo".

"¿Tiene sentido que Abascal me compare con un psicópata como Bretón? ¿Con un asesino?". Así de crítico se muestra Pedro Sánchez ante los calificativos de psicópata que le lanza la oposición de derecha y extrema derecha.

El presidente del Gobierno se sincera con Gonzo en Salvados, donde hace hincapié en que siente que se le ha "deshumanizado", tanto en medios como por parte de contrincantes políticos, y lanza duras críticas sobre el tema.

"¿Desde cuándo se ha perdido el respeto hasta ese punto, desde cuándo se ha banalizado, desde cuándo los medios de comunicación no salen en tromba a condenar esto?", se pregunta el presidente y líder socialista, que insiste en que "eso está sucediendo".

"La desgracia no es que lo haya dicho el señor Abascal, que lo dice sitemáticamente, la desgracia es que el PP le sigue", asevera, a la vez que matiza que los 'populares' no le llaman psicópata pero si contribuyen a lo que él define como "deshumanización" y tratándole de "enemigo".

"Trata de enemigo a quien es hoy presidente del Gobierno. Decir, como dice Feijóo, que me van a metger en la cárcel, que me van a imputar... y al mismo tiempo decir que respeta el Poder Judicial no deja de ser curioso, pero también es un estilo matonista que yo, desde luego, siempre he evitado", señala.

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