De lo individual a lo colectivo: cómo el desahucio de Maricarmen prendió la chispa para la huelga general

¿Por qué es importante? Lo que empezó como un estallido de rabia por el desahucio de una mujer de 87 años acabó en una demanda colectiva de mejores condiciones de vivienda. Con una acampada de pormedio, en apenas 46 días se han aprobado dos decretos de vivienda, convocado elecciones y una huelga general.

El desahucio de Maricarmen desató una ola de indignación social que culminó en una acampada en el kilómetro cero, similar al movimiento 15M, para exigir soluciones a la crisis habitacional. Se demandaron medidas como la reducción de alquileres, contratos indefinidos y el fin de los desahucios a vulnerables, bajo el 'Decreto Maricarmen'. Aunque el Congreso rechazó los decretos, la movilización creció, llamando a una huelga general que se fijó para el 7 de octubre, coincidiendo con el fallecimiento de Maricarmen. Pese a la convocatoria de elecciones por Pedro Sánchez y la aprobación de los decretos, las protestas persistieron hasta su desalojo el 3 de noviembre. Las movilizaciones ganaron apoyos, vinculando el derecho a la vivienda con otras demandas sociales, y culminaron en una huelga general calificada de "éxito" por los sindicatos.

Todo empezó con el desahucio de Maricarmen. Hace 46 días, la indignación social salió a las calles y terminó llegando hasta el kilómetro cero y quedándose. Al estilo del 15M, cientos de personas comenzaron una acampada para exigir respuestas ante la emergencia habitacional y reclamar medidas que garantizaran el derecho a la vivienda.

Entre los reclamos se encontraba una bajada generalizada de los alquileres, contratos indefinidos y el fin de los desahucios a personas vulnerables, todo ello, en el llamado 'Decreto Maricarmen', que llegó al Congreso partido en dos. A pesar de todo, desde el Sindicato de Inquilinas ya advertían de que eran unos "mínimos" y que la movilización no iba a detenerse: "La lucha va a seguir salga o no el decreto".

Días después, el rechazo del Congreso a los decretos supuso un nuevo punto de inflexión. La indignación acumulada durante semanas comenzó a traducirse en una reivindicación más amplia: la convocatoria de una huelga general. La posibilidad empezó a ganar fuerza entre los colectivos y organizaciones movilizadas, que cada vez llegaban a más puntos del Estado.

Finalmente, la fecha definitiva de la huelga se anunció el 7 de octubre, día en que falleció Maricarmen. Su caso, que había marcado el inicio de las protestas, volvía así a situarse en el centro de una movilización que ya había trascendido su situación personal para convertirse en una reivindicación colectiva.

En mitad de este escenario, Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones, un movimiento que abrió un nuevo escenario político al dar paso a la aprobación de los decretos. Sin embargo, esto no fue suficiente para los manifestantes, que siguieron acampados en Sol hasta el pasado 3 de noviembre, cuando fue desalojada entre cargas de la Policía Nacional.

Durante esas semanas, las movilizaciones fueron sumando apoyos y conectando la reivindicación del derecho a la vivienda con otras demandas sociales, especialmente las relacionadas con los salarios y las condiciones de vida de la clase trabajadora. Los sindicatos y las organizaciones sociales encontraron en la huelga general una herramienta para trasladar esas demandas más allá de las acampadas y las protestas en la calle.

Este miércoles, los sindicatos han calificado de "éxito" la huelga general y la movilización, aunque señalan que el plato fuerte llegará por la tarde. "El colofón van a ser las manifestaciones de esta tarde" que, según Unai Sordo (UGT), "van a ser masivas".

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