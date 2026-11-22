El presidente del Gobierno dice que la formación de extrema derecha "no deja de ser una amputación del PP". "El gran mérito de Abascal es haber vivido de lo público sin pegar palo al agua", espeta.

Pedro Sánchez oyó hablar de Vox por primera vez en el año 2017, en plena crisi territorial en Cataluña. Así lo relata en Salvados, donde le desvela a Gonzo quién la persona que le desveló la existencia de la formación de extrema derecha: "El primer político que me habla de Vox es saliendo de Moncloa Mariano Rajoy".

El líder socialista reconoce que se quedó "muy sorprendio" ante la información porque Vox, entonces, no salía en las encuestas. "Me quede un poco con la copla... me quedé muy estupefacto", afirma.

Así, cuenta que luego llegó Vox que "no deja de ser una amputación del PP en el sentido de que su dirigente ha vivido como cargo público del PP toda su vida".

"El gran mérito de Abascal es haber vivido de lo público sin pegar palo al agua", espeta, a la vez que habla de que el auge de la extrema derecha se debe a "que hay una internacional ultraderechista a nivel internacional" y poorque "ha habiado una banalización del discurso fascista" en España.

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