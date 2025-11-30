Pradas señala a Mazón por su inacción total en la DANA e intenta exculparse de la nefasta gestión: "No me cogía el teléfono. Fui una cabeza de turco"

¿Por qué es importante? La exconsellera responsable de Emergencias en la Comunitat Valenciana el día de la DANA habla con Gonzo sobre la espantada de Carlos Mazón aquel 29 de octubre, sobre el envío del ES-Alert y carga contra AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar y Pedro Sánchez por su papel aquella fatídica jornada.

Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, rompió su silencio en una entrevista con Gonzo en Salvados, defendiendo su gestión durante la DANA del 29 de octubre de 2024. Pradas se siente una "cabeza de turco" en un juego político y critica la falta de respuesta de Carlos Mazón, quien estaba en una comida en El Ventorro en lugar de en el Cecopi. A pesar de asumir errores, como no insistir en que Mazón acudiera al Cecopi, Pradas también apunta a otros responsables, incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La entrevista es tan relevante que la jueza de la DANA ha solicitado su incorporación al caso. Pradas pide perdón a algunas personas, pero no perdona a Mazón por sus "mentiras".

Salomé Pradas dice 'basta' en su entrevista con Gonzo en Salvados. Después de más de un año siendo una de las principales señaladas por su papel en la gestión de la DANA, la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana y responsable de Emergencias da su versión de lo que ocurrió aquel fatídico 29 de octubre de 2024. Eso sí, denunciando haber sido una "cabeza de turco" y una víctima de un "interés político" por parte de quien sí tenía que haber estado en el Cecopi aquel día y, en vez de eso, estuvo en una comida interminable con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro.

Pradas fue cesada de su cargo 20 días después de la DANA, una decisión que Mazón le trasladó en su propia casa alegando que en el Palau de la Generalitat había mucha presencia de medios de comunicación. Este es uno de los detalles más chocantes que se extraen de una entrevista llena de momentos que intentan arrojar luz a lo que ocurrió ese día, como las llamadas frustradas de Pradas a Mazón o la interminable hora y media que se tardó en enviar el mensaje ES-Alert desde que se redacta el primer borrador.

En casi dos horas de entrevista, Pradas confiesa a Gonzo que su "mayor error" fue "no decir a Mazón que fuese inmediatamente al Cecopi", algo que tuvo que hacer en una de las llamadas que sí le cogió antes de sumergirse en esa comida en El Ventorro. Hay dos momentos clave en el relato de Vilaplana que tienen que ver con esa comida, tanto antes como después de la misma. Antes, el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, le pidió que todas las comunicaciones que tuviese que hacer al president de la Generalitat Valenciana pasasen por él. "El president está de actos, me vas contando a mí", le trasladó Cuenca a Pradas, una orden que, como ella misma cuenta, se acabó "saltando" en alguna ocasión. El otro momento clave coincide con la salida de Vilaplana del parking en el que dejó su coche y a donde fue acompañada por Mazón, que devolvió la llamada de Pradas a las 19:47 coincidiendo con la salida de Vilaplana de ese estacionamiento.

El único mensaje que Pradas consiguió que Mazón le contestase fue antes de esa comida en El Ventorro, cuando le dijo: "Perfecto, vete informándome". La realidad es que las respuestas de Mazón llegaron a cuentagotas, mal y tarde, con una llamada que incluso llegó a rechazar y que a Pradas "le dio tono". Hay dos llamadas que devuelve más de una hora más tarde de haberlas recibido, con un momento en el que Pradas llega a "desistir" de llamar a Mazón, justo antes de mandar ese mensaje ES-Alert.

Salomé Pradas hace la cronología de sus llamadas con Mazón el día de la DANA: "A las 17:37 me devuelve la llamada de las 16:25"

"Me cuesta procesar lo que pasó esa tarde con él", confiesa Pradas en un momento de la entrevista, asumiendo que le cuesta creer algunos de los eventos que tuvieron lugar ese 29-O. Sobre el posterior cese, Pradas relata que Mazón le "rehuía", que la esquivaba pese a los intentos de su entonces consellera de hablar con él... hasta que todo se dinamitó el día de su cese. "Sin casi dejarle decirme nada más le dije que creía que él estaba siendo injusto conmigo, que me estaba señalando, que me estaba culpabilizando cuando justo yo sí había estado desde el principio donde tenía que estar. Fue el único momento en el que saqué el egoísmo. Ahí ya tenía claro que se había acabado poder trabajar por las víctimas y la reconstrucción. Quería trasladarle que con ese cese se estaba buscando una cabeza de turco que pagara o tapara cualquier cosa que pensara que se podía tapar", denuncia Pradas. A posteriori, según la exconsellera, le llega que Mazón "se arrepiente" de la decisión de cesarla: "El otro día escuché que el cese del señor Argüeso y mío no había sido por una cuestión técnica, sino por un interés político".

Las medias verdades y las mentiras de Pradas

Pese a las verdades que puede arrojar Pradas a lo largo de su entrevista con Gonzo, hay otras declaraciones que dejan más dudas acerca de su papel en la gestión de la DANA. La exconsellera señala a más personas que pudieron tener un papel relevante aquella tarde, llegando incluso a apuntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien cree que tuvo que coger un vuelo de vuelta desde La India, donde se encontraba en aquel momento, para ir a Valencia y estar presente en el lugar de la catástrofe.

Aunque advirtiese que en La Ribera Alta se estaban produciendo rescates por la mañana, Pradas habla del pronóstico de "gota fría" que asegura que arrojaba la AEMET, que es una de las principales señaladas por la exconsellera junto a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Si vamos a nombres propios, nos encontramos a un José Miguel Basset, ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, al que Pradas le achaca la tardanza en el envío del mensaje ES-Alert a los ciudadanos.

Pradas acusa a Mazón de usarla "como cabeza de turco" cuando le comunicó su cese: "Me utilizaba para tapar lo que él pensaba que tenía que tapar"

Ese mensaje ES-Alert es, precisamente, una de las mentiras que encontramos en el discurso de Pradas, cuando afirma que "no existe un protocolo en Protección Civil sobre el envío del ES-Alert", algo que también hemos escuchado decir a Carlos Mazón. La realidad es que ese protocolo sí que existe desde 2022, según el Ministerio del Interior, responsable de su coordinación.

Pradas también se compara con Salvador Illa cuando defiende que ella "no tenía conocimientos técnicos" en la materia de emergencias cuando fue designada para el cargo, como cuando Illa fue ministro de Sanidad durante la pandemia. "Yo era la parte institucional", esgrime la exconsellera, obviando las gestiones que pudieron hacer unos y otros ante aquellas calamidades.

Los perdones de Pradas

En su entrevista en Salvados, Pradas también aprovecha para pedir perdón a algunas personas, empezando por el presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, de quien dijo que "no le apetecía hablar" con él aquella tarde. "Yo soy así", defiende Pradas, que reconoce que esa no era "la actitud que debía trasladar" el 29 de octubre.

También pide perdón a las víctimas de la DANA y a sus familiares, admitiendo que "nunca" superará no haber tenido "la información del barranco del Poyo para poder actuar". Es más, entiende el "malestar" de las víctimas con Carlos Mazón y con su persona por la gestión que pudieron hacer el 29-O, poniendo un 'pero': los insultos a Mazón durante el funeral de Estado. Para la exconsellera, esa "exaltación no conduce a nada".

A quien no perdona Pradas, no obstante, es a un Carlos Mazón a quien llegó a llamar cuando el president de la Generalitat Valenciana comenzó a hacer entrevistas cuando se acercaba el aniversario de la DANA. Las "mentiras" que Pradas escuchó hizo que cogiese el teléfono y le pidiese dos cosas: que dejase de mentir y que le contase "qué hizo en esos 40 minutos en los que no se sabe dónde estuvo". "Me dijo que ya lo había contado", lamenta.

Salomé Pradas asegura que Mazón le canceló la llamada de las 16:29 del día de la DANA: "Pero a mí, tono me daba"

A lo largo de este año, Pradas se ha ido enterando -como el resto- de las distintas versiones que ha ido dando Mazón de lo ocurrido aquella tarde. Una de las que recuerda fue cuando se conoció la comida en 'El Ventorro', recordando incluso el día en el que se supo: el 8 de noviembre de 2024. Fue una persona de su gabinete quien le trasladó la información y ella se acuerda "perfectamente" de aquel momento, aunque no recuerda cuál fue su primera expresión al enterarse. "Me lo puedo imaginar", añade.

Esa es la verdad de Salomé Pradas de aquel 29 de octubre de 2024, una verdad que queda reflejada a lo largo de las casi dos horas de entrevista que concede a Gonzo y a Salvados. Tan relevante es esta entrevista que la jueza de la DANA que instruye la causa para depurar responsabilidades sobre lo ocurrido ha pedido incorporar a la causa el vídeo de la entrevista en Salvados a Pradas.

"Si mi defensa considera que en algún momento es aconsejable que declare de nuevo para aclarar algún aspecto a raíz de las diligencias que se vayan practicando, no tendré ningún inconveniente en hacerlo", ha esgrimido la defensa de Pradas. Así de importante es esta entrevista para la causa, para arrojar luz frente a las sombras de un día que los familiares de las víctimas no olvidan.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.