Pradas culpa a Basset de la tardanza en el envío del ES-Alert a la población: "Hubo un debate. Temían un efecto estampida"

Salomé Pradas habla del papel que jugaron el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y el director general de Emergencias en el envío del mensaje ES-Alert a la población de la Comunidad Valenciana.

¿Por qué tardó tanto tiempo en enviarse el mensaje ES-Alert a la población de la Comunidad Valenciana? Es una de las grandes preguntas que rodea a la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, una cuestión que Salomé Pradas aborda con Gonzo en su entrevista en Salvados. La exconsellera de emergencias asegura que no es hasta las 19:00 horas cuando se les "propone" mandar el ES-Alert para las zonas de la Ribera Alta y la Ribera Baja, "por donde pasaba el río Magro".

Jorge Suárez, director general de Emergencias, lleva un borrador del mensaje que se mandaría a la población al que Pradas añade que los únicos medios de comunicación oficial son À Punt y 112 de la Generalitat. "Una vez lo lee Suárez se inicia un debate y el jefe operativo de la Emergencia, que era el señor José Miguel Basset (inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia)", explica Pradas, un debate que consitió en si mandar el ES-Alert o no, algo que Suárez y la propia Pradas "tenían claro".

"Basset dice que cree que puede ser contraproducente mandar un ES-Alert", recuerda Pradas, un debate que se alarga más de una hora en los peores momentos de la DANA, algo que la exconsellera justifica así: "Había que escuchar al jefe operativo de la emergencia. Es quien debe adoptar las medidas en cada momento. Si el jefe de emergencias de mayor rango y el jefe operativo entran en un debate... Sería un contrasentido que un mando político dijera sí o no, o pusiera la balanza de un lado o de otro. Tenía que escucharlos y todo el Cecopi tenía que escucharlos".

"Se envió el mensaje que consideraron los técnicos", añade Pradas, que desvela que los técnicos temían que el mensaje pudiese producir "un efecto estampida" si la gente sabía que "se iba a romper la presa de Forata".

