Pradas desvela que Mazón le pidió que fuese a su casa para comunicarle su cese como consellera: "Hasta la prensa amiga de la Presidencia lo sabía"

La exconsejera cuenta a Gonzo que Mazón la citó en su casa porque "dijo que había muchos periodistas en el entorno del Palau" y que "se iba a saber" la noticia de su cese, a lo que ella le respondió que "se llevaba anunciando una semana".

Salomé Pradas revela en Salvados que Carlos Mazón la citó en su casa para comunicarle que iba a ser cesada de su cargo. "Me dijo que había muchos periodistas en el entorno del Palau, que se iba a saber, y yo le dije que se llevaba anunciando una semana. Hasta la prensa amiga de Presidencia lo había anunciado", relata la la exconsejera de Emergencias y de Interior del Gobierno valenciano.

En este sentido, la política señala que "directamente se hablaba de 'Pradas en la rampa de salida'". "Por eso, yo sabía lo que iba a pasar", recuerda, a lo que apostilla que ya "se veía venir" lo que iba a ocurrir antes de hablar con Mazón, precisamente "por la actitud" que tenía el entonces president" hacia ella.

"Le dije que estaba siendo injusto conmigo"

"Él me rehuía cuando yo le decía que quería hablar con él, hasta que llegó el día en el que me comunica el cese. Estábamos los dos solos y me dice que va a hacer una remodelación del Consell y que ha pensado que yo tengo que salir y yo, casi sin casi dejarle decirme nada más, le dije que creía que él estaba siendo injusto conmigo, que me estaba señalando, que me estaba culpabilizando, cuando justo yo sí había estado desde el principio donde tenía que estar", asegura.

Asimismo, la política señala que también le dijo que le "extrañaba" su decisión, "cuando él mismo había defendido la actuación de la Generalitat Valenciana". "A mí me dicen que a posteriori él ha dicho en multitud de ocasiones que se arrepiente de haberme cesado,

pero a mí eso nunca me lo ha dicho, hasta que el otro día sí que escuché por primera vez, después de un año, que el cese del señor Argüeso y mío no había sido por ningún una cuestión de técnica o mala gestión, sino por un mero interés político", manifiesta.

