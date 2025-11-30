Pradas no enseña a Gonzo los mensajes que intercambió con el jefe de gabinete de Mazón el día de la DANA: "Mazón solo me dijo: 'Perfecto, vete informándome'"

El jefe de gabinete de Mazón habló con Pradas y le pidió que hablase con él y no con el president para hacerle llegar información sobre la DANA . "Digo yo que un jefe de gabinete, ante las cosas que le iba contando, iría informando al president", asegura Pradas a Gonzo.

Salomé Pradas cuenta a Gonzo cómo fue la comunicación el día de la DANA con Carlos Mazón y con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, que le pidió que toda comunicación referente a la DANA pasase por él para que se la hiciese llegar al president de la Generalitat, una petición que llegó justo antes de comenzar la comida en 'El Ventorro'.

Gonzo se pregunta si Cuenca le hizo llegar a Mazón la información que le trasladaba Pradas sobre la DANA, a lo que la exconsellera responde: "No lo sé. Imagino que sí. Digo yo que un jefe de gabinete, ante las cosas que le iba contando, iría informando al president".

"Sabían que se iba a convocar un Cecopi, que había solicitado la movilización de la UME, que la situación en Utiel era complicada y luego mucho más complicada...", recuerda Pradas.

