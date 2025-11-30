Pradas asegura que "no existe" un protocolo sobre el envío del ES-Alert que sí existe

La exconsellera asegura que en la noche del 28 de octubre los valencianos "se acostaron en alerta amarilla y con pronósticos de entre 150 y 180 litros por metro cuadrado".

Salomé Pradas habla largo y tendido con Gonzo a lo largo de las casi dos horas que dura el programa especial de Salvados con motivo de la entrevista a la exconsellera encargada de las Emergencias de la Generalitat Valenciana el día de la DANA. Sin embargo, hay algunas de sus declaraciones que no son ciertas, como cuando afirma que "no existe un protocolo en Protección Civil sobre el envío del ES-Alert", algo que también hemos escuchado decir a Carlos Mazón.

La realidad es que ese protocolo sí que existe, como recordó el diputado de ERC Gabriel Rufián al propio Mazón durante la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. Como señala Newtral, desde 2022 existe un protocolo para usar este servicio, que funciona desde ese año, según el Ministerio del Interior, responsable de su coordinación.

La propia Generalitat admite que el sistema ES-Alert empezó a operar a principios de 2023. El texto, que consta de 10 páginas, se incorporó a la causa que investiga la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra. El sistema es coordinado por Interior, pero los centros de coordinación autonómicos sí pueden emitir alertas de este tipo.

"El día 28 la gente no sabe u olvida que nos acostamos en alerta amarilla y con pronósticos de entre 150 y 180 litros por metro cuadrado", añade Pradas en su entrevista con Gonzo, un panorama de "gota fría" para la exconsellera.

