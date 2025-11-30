Ahora

Gonzo entrevista a Pradas

Gonzo pone contra las cuerdas a Pradas por la tardanza en enviar el ES-Alert: "¿Tuvieron que probar ese día cómo mandar el mensaje?"

"¿Qué tiene que decirle a la gente para que en 40 minutos tuviesen que mandar un mensaje?", se pregunta Gonzo ante una Pradas que admite que fue "un fallo" implementar el sistema ES-Alert y "no hacer las pruebas suficientes ni hacer una implementación operativa antes".

Gonzo pone contra las cuerdas a Pradas por la tardanza en enviar el ES-Alert: "¿De verdad tuvieron que probar ese día cómo mandar el mensaje?"

En su entrevista a Salomé Pradas, Gonzo se pregunta cómo se pudo tardar tanto tiempo en mandar el mensaje ES-Alert a la población afectada por la DANA, un proceso que la exconsellera responsable de las emergencias en la Comunitat Valenciana detalla en Salvados.

Después del debate que mantuvieron para decidir si mandar o no el mensaje, los técnicos estuvieron 25 minutos para "llegar al mejor texto", y a esos minutos hay que sumar otra media hora de "gestión del envío", según la propia Pradas. "Un testigo dijo que les costó encontrar el sistema informático. Era un sistema que no se había puesto en marcha operativamente jamás, que se tiene que validar por dos técnicos diferentes. El segundo técnico no estaba allí, le tuvo que llamar el señor Suárez... Eso dura otra media hora", explica Pradas.

Ante estas declaraciones, Gonzo pregunta a Pradas si "tuvieron que probar ese día cómo mandar el mensaje" y "qué tiene que decirle a la gente para que en 40 minutos tuviesen que mandar un mensaje", a lo que Pradas responde: "Fue un fallo en su día implementar un sistema informático, pero no hacer las pruebas suficientes ni hacer una implementación operativa antes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. "El president está de actos, me vas contando a mí": el mensaje del jefe de gabinete de Mazón a Pradas antes del inicio de la comida en 'El Ventorro'
  2. El ping-pong de Sánchez y Feijóo: el líder del PP se enroca en las elecciones y el presidente mira a 2027
  3. Amigos de las adolescentes halladas muertas en un parque de Jaén aseguran que sufrieron acoso escolar recientemente
  4. Ábalos, a la espera de recurso y con la munición cargada: el Supremo decidirá esta semana si se queda en prisión
  5. La Generalitat solicita la presencia de la UME ante los casos de peste porcina africana
  6. Llega a Atresplayer 'Las hijas de la criada', una ficción de traiciones basada en el bestseller de Sonsoles Ónega que nos mantendrá pegados al televisor