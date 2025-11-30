Gonzo pone contra las cuerdas a Pradas por la tardanza en enviar el ES-Alert: "¿Tuvieron que probar ese día cómo mandar el mensaje?"

"¿Qué tiene que decirle a la gente para que en 40 minutos tuviesen que mandar un mensaje?", se pregunta Gonzo ante una Pradas que admite que fue "un fallo" implementar el sistema ES-Alert y "no hacer las pruebas suficientes ni hacer una implementación operativa antes".

En su entrevista a Salomé Pradas, Gonzo se pregunta cómo se pudo tardar tanto tiempo en mandar el mensaje ES-Alert a la población afectada por la DANA, un proceso que la exconsellera responsable de las emergencias en la Comunitat Valenciana detalla en Salvados.

Después del debate que mantuvieron para decidir si mandar o no el mensaje, los técnicos estuvieron 25 minutos para "llegar al mejor texto", y a esos minutos hay que sumar otra media hora de "gestión del envío", según la propia Pradas. "Un testigo dijo que les costó encontrar el sistema informático. Era un sistema que no se había puesto en marcha operativamente jamás, que se tiene que validar por dos técnicos diferentes. El segundo técnico no estaba allí, le tuvo que llamar el señor Suárez... Eso dura otra media hora", explica Pradas.

Ante estas declaraciones, Gonzo pregunta a Pradas si "tuvieron que probar ese día cómo mandar el mensaje" y "qué tiene que decirle a la gente para que en 40 minutos tuviesen que mandar un mensaje", a lo que Pradas responde: "Fue un fallo en su día implementar un sistema informático, pero no hacer las pruebas suficientes ni hacer una implementación operativa antes".

