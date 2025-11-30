Pradas lamenta que Mazón estuviera ausente en la DANA: "Llevo mal no poder contactar con él cuando nos dicen que va a reventar una presa y va a afectar a 80.000 personas"

La exconsejera asegura que, tras ser cesada, le pidió al expresident que fuera sincera con ella. "Necesitaba saber por qué no me había atendido en el Cecopi, cuando representaba en ese momento a la Generalitat Valenciana y la ciudadanía".

Salomé Pradas reconoce en Salvados que el día de la tragedia de la DANA en ningún momento le dijo a Carlos Mazón lo que pensaba de que él no hubiese estado presente. Sin embargo, dice que sí pudo ser sincera con él en un encuentro que tuvo con él tras ser cesada.

"Se acercaba la fecha del aniversario y el señor Mazón empezó a hacer entrevistas, y en algunas dijo cosas que no eran verdad, así que me armé de valor y le dije por teléfono que quería que dijera la verdad, y que no lo hiciera por mí, sino por las víctimas; que nos contara qué había hecho ese día", asegura.

En este sentido, la exconsejera señala que le pidió al expresident de la Generalitat Valenciana "que contara que efectivamente" ella "le había informado de cada paso, de cada momento vivido en el Cecopi, según la información que se iba teniendo". "Se lo pedí", subraya.

En lo referente a las mentiras de Mazón en aquellas entrevistas, Pradas destaca que ella se centró "porque era directamente una noticia, en una información" que le afectaba a ella, que es "el negar rotundamente" que la exconsejera le había informado de que iban a enviar el ES-Alert. "Dije: 'Por ahí no voy a pasar'", expresa, al tiempo que afirma que también pidió al político del PP que "aclarara ya de una vez por todas qué había hecho esa tarde, porque ha habido varias versiones".

"Él me dijo que ya lo había contado, y ahí quedó la conversación", indica la exconsejera de Emergencias y de Interior del Gobierno valenciano, quien asegura que a ella no le contó qué hizo el expresident en los 40 minutos en los que a día de hoy todavía no se sabe dónde estuvo, a pesar de que se lo preguntó.

"Necesitaba saber por qué no me atendió"

"Yo le pedí, y además necesitaba saber, por qué no me había atendido a mí, sino a lo que yo representaba en ese momento, que al fin y al cabo, era la representante de la Generalitat Valenciana, de la ciudadanía, en el Cecopi. Y todavía llevo mal ese momento en el que estamos en los peores minutos de la emergencia cuando nos dicen que va a reventar una presa y que puede afectar a 80.000 personas y yo no puedo contactar con el president", lamenta.

Así, Salomé Pradas expresa que le "hubiera gustado, reflexionándolo con el tiempo y viendo lo que había pasado, que hubiera estado allí la máxima representación institucional de la Generalitat".

