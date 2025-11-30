Pradas admite que no tenía "conocimientos técnicos" siendo consellera de Emergencias: "Yo era la parte institucional. Illa era filósofo y fue ministro de Sanidad"

Salomé Pradas defiende que no se requiere "una experiencia concreta" para ser el representante institucional de un área. "En la mesa del Cecopi había más de 100 años de experiencia y por tanto yo tenía la seguridad de que el área de emergencias se podía gestionar desde el nivel institucional apoyándome con ese gran equipo", asegura.

Gonzo traza el camino profesional de Salomé Pradas hasta llegar a la Consellería de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana en el Govern de Carlos Mazón. En 2023 es elegida como consellera de Transportes, asegura el presentador, información que completa la propia Pradas: "No, no, más cosas, perdona: Medio Ambiente, Territorio, Agua e Infraestructuras". En su entrevista en Salvados, el periodista se pregunta si Pradas "tenía formación" para desempeñar ese puesto y si ella "se sentía capacitada".

"Yo era la parte institucional, no se requiere una experiencia concreta a un político para ser el representante institucional de un área", justifica Pradas, que pone de ejemplo a Salvador Illa cuando fue elegido como ministro de Sanidad del Gobierno central y gestionó la pandemia de coronavirus en el año 2020.

"Llevaba tres meses como consellera de Emergencias y tampoco tenía conocimientos técnicos como tal, pero allí había un equipo que llevaba muchísimos años con experiencia. En la mesa del Cecopi había más de 100 años de experiencia y por tanto yo tenía la seguridad de que el área de emergencias se podía gestionar desde el nivel institucional apoyándome con ese gran equipo que había tenido el Botànic y otros gobiernos 'populares'", añade Pradas.

La exconsellera se define como una persona "muy exigente" y cree que la infraestructura que encontró en los servicios de emergencias tenía que ser "actualizada".

"Me hubiera gustado encontrar una Consellería con los servicios de los bomberos forestales más organizados, que un sistema denominado Argos, para la predicción de eventos climatológicos que puede ayudar en la prevención de DANAs o de incendios, hubiera estado desarrollada... Pero eché en falta otras cosas que expliqué en mi comparecencia justo 10 días antes de la DANA. Una de las cosas que dije es que nos íbamos a poner a actualizar esos planes, pero no me dio tiempo", lamenta.

