Ahora

No se cansa

El ping-pong de Sánchez y Feijóo: el líder del PP se enroca en las elecciones y el presidente mira a 2027

Los detalles El 'popular' ha llegado a decir hasta en ocho ocasiones que se deben celebrar comicios durante la protesta de este domingo. "El PP no va a parar hasta que tengamos todos los votos necesarios para que el país pueda cambiar", ha dicho.

Feijóo y Sánchez
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El mensaje del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este domingo ha sido claro: "Venimos a pedir elecciones". Y no lo ha dicho una, ni dos, ni tres veces, sino que ha hecho hasta ocho referencias a su deseo de acudir a las urnas.

Tan importante era el mensaje que hasta la banda sonora, 'The final countdown' era un aviso para Sánchez. A juicio de Feijóo, a Sánchez se le acaba el tiempo para ese adelanto electoral que casi se ha convertido en un mantra para el líder del PP.

"El PP no va a parar hasta que tengamos todos los votos necesarios para que el país pueda cambiar", ha declarado Feijóo este domingo, quien ve en la resistencia de Sánchez un ataque a la democracia. "España está harta de que nos la roben", ha expresado.

Sin embargo, Feijóo se enfrenta a un duro contrincante que ha sido igual de insistente con su respuesta: "A esas señorías que piden elecciones, les digo que las habrá en 2027". En este sentido, el presidente del Gobierno ha destacado lo repetitivo del mensaje del Partido Popular. "Lleva siete años pidiendo elecciones todos los días del año", ha criticado.

Sánchez también aprovecha cada oportunidad que tiene para sacar pecho y para recordar que adelantar las elecciones no está entre sus planes. "Hay Gobierno para largo", asegura.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El ping-pong de Sánchez y Feijóo: el líder del PP se enroca en las elecciones y el presidente mira a 2027
  2. Salomé Pradas reconstruye en Salvados lo sucedido el día de la DANA: "Yo sí estuve donde tenía que estar"
  3. Amigos de las adolescentes halladas muertas en un parque de Jaén aseguran que sufrieron acoso escolar recientemente
  4. Ábalos, a la espera de recurso y con la munición cargada: el Supremo decidirá esta semana si se queda en prisión
  5. La Generalitat solicita la presencia de la UME ante los casos de peste porcina africana
  6. Llega a Atresplayer 'Las hijas de la criada', una ficción de traiciones basada en el bestseller de Sonsoles Ónega que nos mantendrá pegados al televisor