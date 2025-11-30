El ping-pong de Sánchez y Feijóo: el líder del PP se enroca en las elecciones y el presidente mira a 2027

Los detalles El 'popular' ha llegado a decir hasta en ocho ocasiones que se deben celebrar comicios durante la protesta de este domingo. "El PP no va a parar hasta que tengamos todos los votos necesarios para que el país pueda cambiar", ha dicho.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado su demanda de elecciones anticipadas, mencionándolo hasta ocho veces en un mitin donde la canción 'The Final Countdown' sonó repetidamente para enfatizar su mensaje. Feijóo acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de resistirse a este adelanto electoral, calificando su postura como un ataque a la democracia. Sin embargo, Sánchez ha respondido con firmeza, asegurando que las elecciones se celebrarán en 2027 y criticando la insistencia del PP en este tema. Sánchez ha reafirmado su intención de continuar al frente del Gobierno, declarando que "hay Gobierno para rato".

El mensaje del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este domingo ha sido claro: "Venimos a pedir elecciones". Y no lo ha dicho una, ni dos, ni tres veces, sino que ha hecho hasta ocho referencias a su deseo de acudir a las urnas.

Tan importante era el mensaje que hasta la banda sonora, 'The final countdown' era un aviso para Sánchez. A juicio de Feijóo, a Sánchez se le acaba el tiempo para ese adelanto electoral que casi se ha convertido en un mantra para el líder del PP.

"El PP no va a parar hasta que tengamos todos los votos necesarios para que el país pueda cambiar", ha declarado Feijóo este domingo, quien ve en la resistencia de Sánchez un ataque a la democracia. "España está harta de que nos la roben", ha expresado.

Sin embargo, Feijóo se enfrenta a un duro contrincante que ha sido igual de insistente con su respuesta: "A esas señorías que piden elecciones, les digo que las habrá en 2027". En este sentido, el presidente del Gobierno ha destacado lo repetitivo del mensaje del Partido Popular. "Lleva siete años pidiendo elecciones todos los días del año", ha criticado.

Sánchez también aprovecha cada oportunidad que tiene para sacar pecho y para recordar que adelantar las elecciones no está entre sus planes. "Hay Gobierno para largo", asegura.

