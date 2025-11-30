Pradas descarta sufrir responsabilidades penales por su gestión de la DANA: "Mi mayor error fue no decir a Mazón que fuese al Cecopi inmediatamente"

La exconsejera de Emergencias se siente responsable "de haber estado al frente de una emergencia que acabó con 229 fallecidos", aunque destaca que cree que "está demostrado que la información" necesaria "no la tenía".

Salomé Pradas cree que no hay responsabilidades penales por la catástrofe de la DANA. "Con mi equipo de defensa estamos trabajando para hacer ver que responsabilidad penal no hay, aunque sí hay que resarcir a las víctimas, porque no tienen la culpa de vivir en zonas inundables y que te venga una catástrofe así y no estén hechas las obras, las infraestructuras necesarias para que el agua no baje con esa fuerza", expresó la exconsejera de Emergencias y de Interior del Gobierno valenciano.

En este sentido, Pradas defiende que "las víctimas no tienen la culpa de que los planes no estén actualizados, ni de que no esté la alerta temprana en el Júcar, como sí está en otros sitios, como es en el Ebro". "Pero de ahí a que haya una responsabilidad penal de una persona o de dos personas dista mucho", apostilla.

"Me siento responsable en lo moral"

En lo referente a si ella se siente responsable de algo, la política dice que se siente "responsable de haber estado al frente de una emergencia que acabó con 229 fallecidos". "Pero responsable en lo moral, digamos, porque no puedo superar todavía el no haber podido tener esa información para poder llegar a tiempo. Esa es la responsabilidad que yo puedo asumir, pero creo que está demostrado que la información yo no la tenía", asegura.

Así, la exconsejera subraya que "no se tuvo la información del Poyo en toda la tarde", tras lo que señala que "quizás el mayor error es no haberle dicho al señor Mazón que fuera inmediatamente al Cecopi". "Con el tiempo, es lo que más he pensado. Creo que debería haber estado allí", defiende, al tiempo que destaca que el mayor error de Mazón aquel 29 de octubre fue "no haber estado allí", en referencia al Cecopi.

