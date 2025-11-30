La Generalitat solicita la presencia de la UME ante los casos de peste porcina africana

¿Qué han dicho? El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, confirma que este lunes se celebrará una reunión con el ministerio para decidir las medidas a tomar y hacer balance de impacto económico. "El foco está muy localizado y la prioridad es que no salgan de aquí", sentencia.

El brote de peste porcina africana en la sierra de Collserola, Barcelona, ha provocado la muerte de 14 jabalíes, lo que ha llevado a la Generalitat a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, ha enfatizado la necesidad de movilizar recursos y ha pedido colaboración ciudadana para gestionar esta crisis sanitaria. Aunque las granjas cercanas no han sido afectadas, se han implementado restricciones para evitar la propagación del virus. Se ha subrayado la importancia de evitar que los jabalíes salgan de la zona infectada, manteniendo el foco localizado. La peste porcina africana no afecta a humanos.

El brote de peste porcina africana que ya ha dejado 14 jabalíes muertos en la zona de la sierra de Collserola (Barcelona) ha llevado a que la Generalitat, a través de la Conselleria y junto con el Ministerio de Agricultura, reaccionen. En una rueda de prensa ofrecida este domingo tras la aparición de otros ocho animales muertos, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha asegurado que el Govern ya ha solicitado formalmente la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la zona.

La petición llega tan solo 48 después de que se dieran a conocer los casos de peste en los animales y después de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, llamara a la "tranquilidad" este sábado. "Estamos movilizando los recursos necesarios para gestionar esta crisis sanitaria, pedimos la colaboración de toda la gente que pueda ayudar en esta situación", ha señalado el conseller, que ha hecho hincapié en que la problemática "no solo es un tema agricultor, es algo de país".

Según Ordeig, la peste porcina africana no ha llegado a las 39 granjas cercanas después de que se hayan realizado analíticas de los animales. "Hay que actuar rápido y que se usen los recursos necesarios. No hay que ir a Collserola, hay zonas que no se pueden pisar y quien lo haga tendrá una sanción. Hay restricciones y tolerancia cero a quien ponga en riesgo la propagación del virus que tendría consecuencias nefastas", ha afirmado.

"Evitar que los jabalíes salgan de la zona"

Ordeig también ha puesto de manifiesto que los datos de los animales afectados llegan desde el Ministerio y no desde la Conselleria. "Si se han encontrado más animales muertos en Cerdanyola, de momento todos los sospechosos se encuentran en el mismo radio. El foco está muy localizado y la prioridad es que no salgan de aquí", ha incidido.

Además, ha reiterado que hay que evitar que los jabalíes salgan de la zona infectada. "Movilizaremos todo los recursos para que el impacto sea el menor posible", ha insistido.

Tras la aparición de los jabalíes muertos este fin de semana, el conseller ha señalado que los animales positivos se encuentran en los seis kilómetros de Collserola y ha reiterado que los que han analizado fuera del radio han dado negativo.

La peste porcina africana, como señaló este sábado el ministro de Agricultura, solo afecta a animales y no puede contagiarse a las personas.

