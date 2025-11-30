Pradas cuenta que llamó a Mazón para que no mintiese en sus entrevistas: "Le pregunté qué hizo en esos 40 minutos en los que no se sabe dónde estuvo"

La exconsejera de Emergencias del Gobierno valenciano revela en Salvados cómo fue la conversación con Mazón cuando le comunicó que la cesaba: "Le dije que creía que él estaba siendo injusto conmigo", asegura.

Salomé Pradas expresa en Salvados que antes de ser cesada de su cargo 20 días después de la DANA "se veía venir" lo que iba a ocurrir "por la actitud que ya tenía el president" hacia ella. "Él me rehuía cuando yo le decía que quería hablar con él, hasta que llegó el día en el que me comunica el cese. Estábamos los dos solos y me dice que va a hacer una remodelación del Consell y que ha pensado que yo tengo que salir y yo, casi sin casi dejarle decirme nada más, le dije que creía que él estaba siendo injusto conmigo, que me estaba señalando, que me estaba culpabilizando, cuando justo yo sí había estado desde el principio donde tenía que estar", asegura la exconsejera de Emergencias y de Interior del Gobierno valenciano.

Según Pradas, ese fue "el único momento" en el sacó "un poco el egoísmo, por decirlo de alguna forma, porque ahí ya tenía claro que se había acabado el poder trabajar por las víctimas y la reconstrucción". "Y por lo menos quería trasladarle que con ese cese se estaba buscando una cabeza de turco que pagara o tapara cualquier cosa que él pudiera pensar que se debía tapar", manifiesta.

Asimismo, la política señala que también le dijo que le "extrañaba" su decisión, "cuando él mismo había defendido la actuación de la Generalitat Valenciana". "A mí me dicen que a posteriori él ha dicho en multitud de ocasiones que se arrepiente de haberme cesado, pero a mí eso nunca me lo ha dicho, hasta que el otro día sí que escuché por primera vez, después de un año, que el cese del señor Argüeso y mío no había sido por ningún una cuestión de técnica o mala gestión, sino por un mero interés político", expresa.

Mazón citó a Pradas "en su casa"

Volviendo al momento en el Mazón le comunicó que era cesada, Pradas revela que el expresident la citó en su casa. "Me dijo que había muchos periodistas en el entorno del Palau, que se iba a saber, y yo le dije que se llevaba anunciando una semana. Directamente se hablaba de 'Pradas en la rampa de salida', por eso yo sabía lo que iba a pasar", recuerda.

Tras ser cesada, la que fuera responsable de Emergencias el día de la tragedia, mantuvo una conversación "telefónica" con el expresident en la que, asegura, le dijo que "contara la verdad". "Me armé de valor y le dije que quería que dijera la verdad, y que no lo hiciera por mí, sino por las víctimas, que nos contara qué había hecho ese día y que contara que efectivamente yo le había informado de cada paso, de cada momento vivido en el Cecopi, según la información que íbamos teniendo", relata.

"¿A usted le contó dónde estuvo esos 40 minutos que todavía no se sabe dónde estuvo Mazón?", le pregunta entonces Gonzo, a lo que Pradas responde que no, a pesar de que se lo preguntó. "Me dijo que ya lo había contado", subraya, a lo que añade que ella "necesitaba saber" por qué no había atendido sus llamadas, cuando era la persona que "representaba en ese momento a la Generalitat Valenciana y a la ciudadanía en el Cecopi".

Ya está disponible en Atresplayer la entrevista completa a Salomé Pradas en Salvados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.