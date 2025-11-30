Pradas desvela el momento en el que "desiste" de intentar hablar con Mazón: "Me cuesta procesar lo que pasó esa tarde con él"

Salomé Pradas admite que le produjo un "gran dolor" escuchar a Carlos Mazón decir que "llevaba el teléfono en la mochila" cuando estaba recibiendo llamadas a las 19:00 horas el día de la DANA. "Pensé en las víctimas porque fue el peor momento de la tarde", asegura.

Salomé Pradas se estrelló contra un muro el día de la DANA con sus intentos de hablar con Carlos Mazón, que en el Congreso de los Diputados comentó que no cogió las llamadas que le estaban haciendo porque "llevaba el teléfono en la mochila". Esas palabras, según cuenta la exconsellera a Gonzo en Salvados, le generaron "un gran dolor".

"Pensé en las víctimas porque fue el peor momento de la tarde. Quería informarle por la presa de Forata, por la decisión de mandar el ES-Alert... Nada paró el ES-Alert porque no pude informarle ni cuando se estaba debatiendo ni cuando se mandó", explica Pradas.

A las 19:25 horas de aquel 29 de octubre Pradas volvió a intentar contactar con Mazón y obtuvo la misma respuesta: no le coge el teléfono. "Desisto", pensó en aquel momento Pradas, como ella misma explica, manteniendo la reunión en el Cecopi. Ahora, un año más tarde de aquel horror, Pradas se sincera como nunca acerca de esa espantada de Mazón en las horas más críticas de la DANA.

"He reflexionado y sinceramente me cuesta todavía procesar lo que pasó esa tarde en relación con el president de la Generalitat. Ahí sí que empatizo mucho con las víctimas. Ya no porque nos hicese falta Mazón, sino por la forma en la que se ha contado. A mí no me lo contó directamente, nunca me ha hablado de eso. Nunca me ha relatado qué hizo esa tarde con detalle. Solo una vez tuve la fuerza de decirle que si no lo hacía por mí que lo hiciese por las víctimas y que lo contase. Sigue sin contarlo", lamenta.

