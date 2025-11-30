Pradas detalla cómo se gestó el envío del ES-Alert el día de la DANA: "Hubo 25 minutos de debate para el texto y otros 30 de gestión del envío"

Salomé Pradas explica con todo lujo de detalles cómo se gestó el envío del mensaje ES-Alert. Según la exconsellera, la primera vez que escuchó acerca de la posibilidad de mandar el mensaje fue a las 19:00 horas.

En los peores minutos de la DANA, en el Cecopi se tuvo un largo debate sobre el envío del ES-Alert y sobre el contenido del mensaje, un sistema que no se había probado hasta ese 29 de octubre y cuyo funcionamiento no estaba claro entre los máximos responsables de las emergencias de la Comunidad Valenciana.

Así lo deja entrever Salomé Pradas en su entrevista con Gonzo en Salvados, donde explica que ese día hubo un primer debate sobre si había que mandar o no el mensaje, otros 25 minutos de debate para "llegar al mejor texto" y otros 30 minutos para la "gestión del envío", algo que sorprende a Gonzo.

Es más, el sistema tenía que estar validado por dos técnicos y uno de ellos no estaba en el Cecopi y tuvieron que llamarle para que acudiese. Todo eso, de nuevo, mientras cientos de valencianos luchaban por sus vidas. "Fue un fallo en su día implementar un sistema informático pero no hacer las pruebas suficientes ni hacer una implementación operativa antes", admite Pradas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.