Llega a Atresplayer 'Las hijas de la criada', una ficción de traiciones basada en el bestseller de Sonsoles Ónega que nos mantendrá pegados al televisor

Los detalles Nos enganchamos al libro y por lo poco que hemos podido ver, también vamos a quedarnos enganchados a la pantalla para ver la serie que se estrena este domingo.

"Las hijas de la criada" es una serie que promete cautivar desde el inicio, basada en la novela de Sonsoles Ónega, ganadora del premio Planeta. Ambientada en Galicia en 1990, la historia se centra en el influyente apellido de 'Los Valdés'. En el pazo Espíritu Santo nacen Clara, hija de la criada Renata, y Catalina, hija de don Gustavo y doña Inés Valdés. Una inesperada venganza cambiará sus vidas, llevando a doña Inés a enfrentar desamor y luchas de poder para asegurar el legado de su hija en una época restrictiva para las mujeres. Estrenada en Atresplayer, la serie promete mantenernos enganchados.

'Las hijas de la criada' promete atrapar al espectador desde el primer segundo. Se trata de una ficción de intrigas y traiciones basada en la exitosa novela de Sonsoles Ónega, ganadora del premio Planeta.

La historia se desarrolla en Galicia en 1990 y gira en torno al poderoso apellido de 'Los Valdés'. En el pazo de Espíritu Santo, llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de 'Los Valdés', don Gustavo y doña Inés.

Sin embargo, una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono, y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

Así, la trama nos mantendrá pegados al televisor a partir de este domingo, ya que se ha estrenado en exclusiva en Atresplayer. Su relato no dejará indiferente a nadie.

Ya puedes ver la serie de 'Las hijas de la criada' en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.