Llega a Atresplayer 'Las hijas de la criada', una ficción de traiciones basada en el bestseller de Sonsoles Ónega que nos mantendrá pegados al televisor

'Las hijas de la criada' promete atrapar al espectador desde el primer segundo. Se trata de una ficción de intrigas y traiciones basada en la exitosa novela de Sonsoles Ónega, ganadora del premio Planeta.

La historia se desarrolla en Galicia en 1990 y gira en torno al poderoso apellido de 'Los Valdés'. En el pazo de Espíritu Santo, llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de 'Los Valdés', don Gustavo y doña Inés.

Sin embargo, una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono, y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

Así, la trama nos mantendrá pegados al televisor a partir de este domingo, ya que se ha estrenado en exclusiva en Atresplayer. Su relato no dejará indiferente a nadie.

Ya puedes ver la serie de 'Las hijas de la criada' en Atresplayer.

